Brilho de João Pedro diante de Ancelotti na final do Mundial pode mudar destino da 9 na seleção

O camisa 20 do Chelsea soma três partidas com a Seleção Brasileira, sendo apenas uma como titular da equipe

João Pedro jogou sua primeira partida como titular da Seleção Brasileira no dia 20 de março de 2025, na vitória contra a Colômbia (Rafael Ribeiro/CBF)

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, esteve no MetLife Stadium no domingo, 13, para acompanhar de perto a final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain. O time inglês venceu por 3 a 0 e ficou com o título, com destaque para a atuação do atacante brasileiro João Pedro.

O jogador marcou um gol e foi decisivo para a vitória do Chelsea diante do atual campeão da Champions League. João Pedro tinha feito os dois gols da equipe inglesa na semifinal contra o Fluminense, clube que o revelou para o futebol.

O brasileiro foi anunciado oficialmente como reforço do Chelsea durante a disputa do Mundial de Clubes. Ele fez a estreia no duelo das quartas de final, na vitória sobre o Palmeiras.

"O que eu estou vivendo é inexplicável. Não sei o que falar. Vinha trabalhando com um personal trainer. Chego, elimino um time que me deu tudo.... Foi difícil. Minha primeira final. Estou vivendo o inexplicável. Dois gols na semifinal, um na final. Inexplicável", disse João Pedro em entrevista ao SporTV.

As atuações de João Pedro, sobretudo na final da competição, podem ter chamado a atenção do técnico Carlo Ancelotti. O centroavante já foi convocado para a seleção brasileira, mas não esteve na primeira lista do treinador italiano.

A posição é uma das mais carentes da seleção brasileira nos últimos anos. Nenhum jogador conseguiu se firmar como 9 da equipe nacional. Na primeira convocação de Ancelotti, Richarlison e Matheus Cunha foram os atletas chamados para atuarem na função.

João Pedro não é um centroavante fixo. O jogador caracteriza-se pela versatilidade em campo, podendo atuar como centroavante, atacante pelos lados e como "falso nove". O atleta revelado pelo Fluminense ainda se destaca pela força física e poder de finalização, como demonstrou no gol que fez na final contra o PSG, com linda cavadinha sobre o goleiro Donnarumma.

"O Ancelotti... eu tenho que fazer o meu trabalho. Muito feliz pelo momento que estou vivendo. É continuar trabalhando que vai dar tudo certo", afirmou João Pedro sobre uma possível convocação para a seleção brasileira.

Os próximos jogos do Brasil serão em setembro. O time de Carlo Ancelotti enfrenta o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 10 de setembro, fora de casa, pelas Eliminatórias. O Brasil já está garantido na Copa do Mundo de 2026.