Brasil tenta o nono título da Copa América Feminina contra a Colômbia

Seleção Brasileira Feminina (Lívia Villas Boas / CBF)

Na 10ª edição da Copa América Feminina, a Seleção Brasileira mantém a marca de finalista em todas elas. O Brasil enfrenta a Colômbia, neste sábado (2/8), às 18h (de Brasília), para garantir mais um título da competição.

A equipe comandada por Arthur Elias está em busca do 9º troféu do torneio.

O Brasil conta com uma campanha quase perfeita nesta Copa América — a única equipe que não derrotou foi justamente a Colômbia. No entanto, as brasileiras seguem invictas, com quatro vitórias e um empate. As finalistas se enfrentaram na última rodada da fase de grupos, mas as redes não balançaram.

Apesar da hegemonia quase por absoluta na Copa América, há uma marca inédita que as brasileiras podem conquistar. Caso se consagrem campeãs, será a primeira vez que uma seleção vence o torneio cinco vezes consecutivas. A sequência mais longa foi de quatro edições, de 1991 a 2003, também do esquadrão verde e amarelo.

