Seleção Brasileira
CONVOCAÇÃO

Convocação da Seleção Brasileira: saiba horário e onde assistir

Com vaga garantida na Copa, Carlo Ancelotti convocará a Seleção Brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias do Mundial

Metrópoles e redação

Publicado: 25/08/2025 às 08:00

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira/Rafael Ribeiro/CBF

Carlo Ancelotti faz, às 15h30 desta segunda-feira (25/8), a convocação da Seleção Brasileira para a duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Canarinho enfrentará o Chile e Bolívia, nos dias quatro e nove de setembro, respectivamente.

Com a Seleção Brasileira já classificada para o torneio, a tendência é uma lista com novos nomes para testes. Só restam mais quatro convocações até a Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, entre os dias 11 de junho a 19 de julho.

Onde assistir?
A convocação de Carlo Ancelotti será transmitida às 15h desta segunda-feira no canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pelo YouTube

