Convocação da Seleção Brasileira: saiba horário e onde assistir
Com vaga garantida na Copa, Carlo Ancelotti convocará a Seleção Brasileira para as duas últimas rodadas das Eliminatórias do Mundial
Publicado: 25/08/2025 às 08:00
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)
Carlo Ancelotti faz, às 15h30 desta segunda-feira (25/8), a convocação da Seleção Brasileira para a duas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A Canarinho enfrentará o Chile e Bolívia, nos dias quatro e nove de setembro, respectivamente.
Onde assistir?
A convocação de Carlo Ancelotti será transmitida às 15h desta segunda-feira no canal oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), pelo YouTube