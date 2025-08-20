Carlo Ancelotti acompanhará jogos da Libertadores e do Brasileirão

Técnico da Seleção visitará Porto Alegre e Salvador para analisar jogadores visando a convocação para as Eliminatórias da Copa do Mundo

Carlo Ancelotti (rafaelribeirorio/CBF)

A comissão técnica da Seleção Brasileira de futebol, capitaneada pelo técnico Carlo Ancelotti, está acompanhando algumas partidas dos times brasileiros, para conhecer a cultura do futebol nacional e realizar observações técnicas. Para esta semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o treinador italiano estará, nesta quarta-feira (20/8), em Porto Alegre-RS, para acompanhar o jogo de volta da Libertadores entre Internacional-RS e Flamengo.

Já no próximo domingo (24/8), Ancelotti estará na Fonte Nova, em Salvador-BA, para ver o confronto entre Bahia e Santos, pelo Brasileirão.

Na última quarta-feira (13/8), Ancelotti esteve no Maracanã, no Rio de Janeiro, para acompanhar a vitória do Flamengo sobre o Internacional pela Libertadores.

Ele esteve no local ao lado do coordenador executivo Rodrigo Caetano, do gerente de seleções Cícero de Souza, do coordenador técnico Juan Santos, do treinador de goleiros Cláudio Taffarel e do preparador físico Cristiano Nunes.

VEJA MAIS NO PORTAL DO METRÓPOLES