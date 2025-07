Brasil encara Colômbia para manter invencibilidade na Copa América

Marta, camisa 10 da Seleção Brasileira Feminina ( Lívia Villas Boas/ CBF)

Com a classificação para as semifinais da Copa América Feminina assegurada, a Seleção Brasileira feminina joga nesta quinta-feira (25/7), às 21h (de Brasília), em Quito, no Equador. A equipe duela contra a Colômbia com um objetivo claro: manter a invencibilidade para avançar em 1º lugar do Grupo B.

Em três jogos, o Brasil conquistou três vitórias, todas com autoridade. Na estreia, 2 x 0 contra a Venezuela, gols de Amanda Gutierres e Duda Sampaio. Na segunda partida, contra a Bolívia, aconteceu o melhor resultado até aqui, com um imponente 6 x 0, em que Kerolin marcou um hat-trick.

Na noite da última terça-feira (22/7), a vitória por 4 x 1 sobre as paraguaias confirmaram o bom momento do time comandado pelo técnico Arthur Elias.

Atual líder do Grupo B, a Seleção Brasileira poderá conseguir a melhor campanha da primeira fase da Copa América neste jogo contra as colombianas. Para isso, basta continuar desempenhando o bom papel que faz no torneio.

