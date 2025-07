MUNDIAL DE CLUBES

Vídeo: Luis Enrique perde a cabeça após derrota e agride João Pedro

A vitória do Chelsea por 3 x 0 sobre o PSG terminou com confusão dentro de campo. Luis Enrique, técnico do time francês, agrediu João Pedro

Metrópoles

Publicado: 13/07/2025 às 18:53