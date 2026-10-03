Thiago Coelho vai da reserva à redenção no Santa Cruz: "Dia muito especial"

Goleiro superou expulsão, falha e cinco jogos no banco para recuperar a confiança e se tornar peça importante na campanha do acesso

Thiago Coelho, novo goleiro do Santa Cruz (Divulgação / Santa Cruz)

A trajetória de Thiago Coelho no Santa Cruz teve altos e baixos antes de chegar ao momento mais importante. Contratado em março, o goleiro começou a Série C como titular, mas precisou superar uma sequência difícil até se transformar em uma das peças importantes da campanha coral pelo acesso à Série B, sacramentado no empate por 1 a 1 com o Maringá neste sábado (3) na Arena de Pernambuco.

A estreia aconteceu na derrota por 1 a 0 para o Amazonas, então comandado por Cristian de Souza, que meses depois assumiria o Santa Cruz. Thiago seguiu como titular até o empate por 1 a 1 com a Ferroviária, quando foi expulso ainda no início da partida.

Após cumprir suspensão, voltou contra o Ypiranga-RS. Na derrota por 1 a 0, falhou no lance do gol adversário e acabou perdendo espaço. Foram cinco partidas fora da equipe, período em que Gabriel Souza e Rokenedy receberam oportunidades.

"Muitas pessoas me ajudaram. Foi a mão de Deus. Dedicar esse acesso a Ele. Agradecer a muitas pessoas. Nossa história foi de muita superação. Voltei a jogar três jogos antes do quadrangular. Dia muito especial. A gente vê torcedores andando de Boa Viagem, porque muitos não têm à vezes dinheiro para o transporte e para o ingresso", disse o goleiro Thiago Coelho.

Santa Cruz na Série B! Com emoção e drama, assim como em toda a sua história, o Tricolor do Arruda subiu para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Comemora, tricolor! O Santa Cruz está entre os 40 melhores clubes do Brasil, o que não acontecia desde 2017. pic.twitter.com/W6NpJKRDzk — Esportes DP (@EsportesDP) October 3, 2026

A volta por cima

Thiago retornou ao time na derrota por 1 a 0 para o Maranhão e, a partir dali, recuperou a condição de titular. Pouco depois, começou a dar respostas dentro de campo.

Na vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, o goleiro teve boa atuação e recebeu elogios de Cristian, que fez questão de destacar a evolução após o período de críticas.

"Ele foi muito criticado e cobrado. Quero valorizá-lo. (...) Essa vitória, da minha parte, vai muito para o Thiago", afirmou.

A recuperação ganhou ainda mais força na reta final da Série C. Com o Santa Cruz disputando o acesso, Thiago passou a aparecer em momentos decisivos e ajudou a equipe a avançar na competição.

O papel da psicóloga

Parte importante da reconstrução aconteceu fora das quatro linhas. Thiago reconheceu o trabalho da psicóloga Marjorry Calumby, que o acompanhou durante o período de dificuldades.

Após a vitória sobre o Botafogo-PB, na abertura do quadrangular, o goleiro falou abertamente sobre a importância do acompanhamento psicológico.

"Faça terapia. É muito importante reconhecer que você não está bem. O trabalho dela me ajudou muito", afirmou.

Marjorry também destacou a evolução do jogador e classificou Thiago como um "atleta completo". Para ela, o goleiro precisou principalmente de alguns ajustes para recuperar o desempenho.

"É normal a gente não estar bem sempre. São esses momentos que a gente precisa parar, reconhecer e fazer os ajustes necessários", explicou durante entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco.









Da dúvida à confiança

Na fase decisiva da Série C, Thiago deixou para trás o período de incertezas e voltou a transmitir segurança no gol do Santa Cruz. O goleiro se tornou uma das peças de confiança de Cristian justamente quando a equipe mais precisava de regularidade.

A história, então, ganhou um novo significado. O jogador que havia sido expulso, falhado e perdido espaço terminou a temporada como protagonista da campanha do acesso. Mais do que recuperar a titularidade, Thiago recuperou a confiança e ajudou o Santa Cruz a voltar à Série B.

De um dos momentos mais difíceis da temporada, saiu uma das principais histórias de superação da campanha coral.



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