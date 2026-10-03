Matheus Vinícius, William Alves e mais: veja quem estava nos dois acessos do Santa Cruz

Nomes importantes na temporada já estavam no elenco que foi vice-campeão da Série D em 2025

Matheus Vinícius, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Retornando à Série B em 2027, o Santa Cruz chegou ao seu segundo acesso consecutivo, dando mais um passo importante na reconstrução do clube, que chegou a ficar sem divisão em 2024.

Do elenco atual, oito jogadores estiveram presentes nos dois acessos, com alguns deles sendo peças-chave na Série C.

Com nomes mais experientes e atleta da base, os jogadores ficarão marcados na história do clube, que não disputava a Segunda Divisão desde 2017. O acesso foi sacramentado após empate por 1 a 1 com o Maringá neste sábado (3) na Arena de Pernambuco.

Santa Cruz na Série B! Com emoção e drama, assim como em toda a sua história, o Tricolor do Arruda subiu para a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Comemora, tricolor! O Santa Cruz está entre os 40 melhores clubes do Brasil, o que não acontecia desde 2017. pic.twitter.com/W6NpJKRDzk — Esportes DP (@EsportesDP) October 3, 2026





Destaques de 2026

Entre os grandes nomes da atual temporada, destacam-se os zagueiros Eurico e Matheus Vinícius.

Contratado em março de 2025, Eurico chegou justamente para a disputa da Série D e se tornou titular imediatamente, tendo feito 24 partidas, todas como titular.

A presença no time titular seguiu em 2026, mesmo com diferentes treinadores, mantendo o defensor como um dos principais nomes do elenco.

Ao todo, foram 30 partidas, com três redes balançadas, sendo uma delas no empate contra o Anápolis, que garantiu a dramática classificação à segunda fase da competição.

Outro herói do acesso foi Matheus Vinícius. Zagueiro, o jogador de 27 anos encontrou seu melhor momento quando passou a atuar como lateral-esquerdo após a chegada do técnico Cristian de Souza.

Anunciado ainda no fim de 2024, o jogador chegou a viver momentos negativos no Tricolor, ficando fora de jogos importantes da Série D.

Porém, na Série C, tornou-se uma peça-chave também no ataque. Até o momento, é o artilheiro do time no ano, com cinco redes balançadas.

Mas o lance que ficará marcado para sempre não foi um gol, mas sim quando evitou o empate do Floresta nos minutos finais da vitória por 1 a 0 na Arena de Pernambuco, que encaminhou o acesso.

Jogadores experientes

William Alves e Renato estão entre os jogadores mais experientes do elenco e estiveram presentes no acesso de 2025.

Com grande história no Tricolor, o zagueiro retornou ao clube na última temporada para sua terceira passagem.

Apesar da desconfiança de alguns torcedores com seu anúncio, o defensor, que hoje tem 39 anos, tornou-se peça importante e capitão da equipe.

Em coletiva semanas antes de o acesso ser confirmado, o jogador declarou seu amor ao Santa Cruz.

“Passa um filme na nossa cabeça de tudo o que a gente viveu aqui no clube. O Santa Cruz faz parte da minha história como jogador, até mesmo familiar. Espero terminar minha história dentro do clube retribuindo tudo o que o torcedor e o clube fizeram por mim”, disse.

Já Renato, que chegou ao clube em junho de 2025, fez 13 jogos na campanha da Série D, sendo oito como titular, e foi importante, com três redes balançadas.

Aos 36 anos, seguiu para a atual temporada e foi o autor de golaços na vitória por 1 a 0 diante do Floresta, na Arena de Pernambuco, e no empate por 1 a 1 diante do Floresta, em Fortaleza.

Outros nomes também fazem parte da lista histórica

Além dos já citados, também faz parte da lista o goleiro Rokenedy, que fez apenas um jogo na Série C, mas foi muito importante no acesso da última temporada.

Cria da base do Tricolor, o arqueiro foi titular na reta final da competição, sendo herói na disputa por pênaltis contra o Altos, nas oitavas de final.

O volante Pedro Favela, titular absoluto em 2026, já havia feito oito jogos na Série D de 2025, sendo oito como titular.

Fecham a lista os meio-campistas João Pedro e Willian Júnior, que retornaram ao clube já para o Quadrangular do Acesso da Série C.



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