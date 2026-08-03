Melhor defesa da Série C é o trunfo do Santa Cruz para conter o embalado Botafogo-PB

Jogo de sábado (8), em João Pessoa, é marcado pelo duelo da melhor defesa da Série C contra o time embalado por cinco vitórias nas últimas cinco rodadas

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

Santa Cruz encara o Botafogo-PB neste sábado (8), em João Pessoa, pela 16° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, apostando na eficiência do seu sistema defensivo, o melhor da competição, a fim de parar um adversário que chega embalado por cinco vitórias nas últimas cinco partidas.

Para continuar de olho nas primeiras colocações, o Santa Cruz precisa superar o terceiro colocado, com 25 pontos, e que não sabe o que é perder desde de maio. Mais: a equipe paraibana vem de 5 vitórias seguidas, a maior sequência da Série C.

O Belo conseguiu acumular 19 pontos nas últimas sete rodadas, repetindo placares de 2x0. O time é marcado também pela força coletiva e variedade de goleadores. Para se ter uma ideia, os 13 gols marcados na competição foram feitos por sete jogadores diferentes. Destaques para Rodolfo e Nenê, ambos com três gols.

As esperanças da cobra coral de trazer um bom resultado no sábado estão concentradas no seu sistema defensivo. O Santa tem a melhor da Série C, com apenas 11 gols sofridos, além de ser o 2°melhor visitante da competição, com 4 vitórias em 8 jogos.

Em grande parte, o bom retrospecto dos tricolores se deve à chegada do técnico Cristian de Souza: foram 17 pontos conquistados de 27 possíveis e 6 gols sofridos em 9 jogos.



