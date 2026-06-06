Bomba no Arruda: Jogadores do Santa Cruz se recusam a treinar por salários atrasados

Jogadores e diretoria do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz))

O clima esquentou nos bastidores do Santa Cruz. O treino do elenco profissional programado para este sábado (6), foi cancelado após uma decisão conjunta dos jogadores. O motivo do protesto é o atraso no pagamento dos salários, situação que levou o grupo a paralisar as atividades como forma de cobrança à diretoria coral. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Matheus Cavalcanti, do podcast 03 de Fevereiro, e confirmada pela reportagem do DP Esportes.

não é de agora. Os atletas já vinham demonstrandocom a gestão financeira do clube e, recentemente, haviam ameaçado não cumprir o regime de concentração antes da partida decisiva contra a Ferroviária-SP. A escalada do movimento culminou na recusa de ir a campo para a atividade de hoje.

A comissão técnica já estava posicionada e pronta para dar o treinamento do dia, mas foi surpreendida pela decisão do elenco. Em reunião realizada no vestiário, os jogadores optaram por não ir a campo em sinal de protesto pelo atraso de três meses nos direitos de imagem.

Apesar da paralisação dos atletas, a diretoria correu para sinalizar que vem tentando manter as contas sob controle. A folha de pagamento dos funcionários do clube segue rigorosamente em dia. Além disso, a parcela da CLT dos jogadores, que venceu na última sexta-feira (6), já foi encaminhada pelo departamento financeiro e deve ser compensada nas contas bancárias dos profissionais.

Com o domingo já previamente reservado para folga de todo o plantel, a cúpula do clube ganhou um respiro para tentar alinhar a situação com as lideranças do grupo. Nos bastidores, a expectativa da diretoria é de que o mal-estar seja contornado a tempo e que os jogadores retomem os treinamentos normalmente na segunda-feira (08).

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Bastidores: A recusa em treinar é vista internamente como o último recurso de pressão do elenco, que alega esgotamento nos canais de diálogo com a cúpula tricolor.