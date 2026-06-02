Do prejuízo milionário ao fundo bilionário: O retorno de Vinícius Diniz à SAF do Santa Cruz

A volta dos que não foram: Diniz retorna ao Santa Cruz com rombo no passado e grife no presente

Vinícius Diniz, investidor da SAF do Santa Cruz (Reprodução/Redes Sociais)

Fazendo jus à expressão “a volta dos que não foram”, o empresário Vinícius Diniz retorna à Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz. Sua primeira passagem pelo Arruda deixou impactos financeiros significativos no clube, com altos investimentos em jogadores medalhões, que ostentavam vencimentos elevados, mas entregavam pouco retorno em campo, acabou sufocando o caixa tricolor.

Nesse intervalo após a saída da Cobra Coral, sua trajetória também foi marcada por controvérsias, incluindo o impasse em Minas Gerais envolvendo negociações com a SAF do América-MG. Após esse período, Diniz volta ao Tricolor do Arruda buscando reconstruir sua imagem, agora com uma nova proposta, em meio à desconfiança da torcida.

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Convidado a participar do projeto inicial da SAF pelo grupo Cobra Coral Participações S/A, Vinícius Diniz era o "homem do futebol", o único entre os acionistas com experiência na bola, já que os demais vinham do mercado de capitais. No entanto, sua gestão do vestiário na Série D deixou um rastro de prejuízos profundos.

Foi com o aval de Diniz que o Santa Cruz firmou contratos longos e com cifras elevadas para atletas veteranos que não entregaram o rendimento esperado. A conta chegou na Justiça.

Thiago Galhardo: O centroavante acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) cobrando mais de R$ 3 milhões por salários atrasados para rescindir o contrato.

Felipe Alves: O goleiro, que recebeu um polêmico contrato de quatro anos, jogou pouco e acionou o clube judicialmente cobrando cerca de R$ 7 milhões.

Alegando um clima político "insanável" e ameaças a dirigentes pela constituição da SAF, Diniz rompeu com os sócios e anunciou sua saída pelas redes sociais.

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O problema no América-MG

A negociação entre o América-MG e o grupo ligado a Vinícius Diniz não avançou após uma série de divergências em relação ao modelo de gestão e investimento proposto para a SAF. O clube mineiro avaliou que o plano apresentado não oferecia garantias consideradas suficientes de aporte financeiro no futebol, especialmente no curto prazo, o que gerou preocupação quanto ao impacto esportivo.

Além disso, alguns pontos do contrato foram vistos como restritivos para a autonomia administrativa do clube, incluindo cláusulas que poderiam limitar decisões estratégicas importantes dentro da gestão diária e do planejamento esportivo.

Outro fator que pesou negativamente foi a falta de alinhamento completo sobre a estrutura de governança da futura SAF, já que o América buscava maior clareza e segurança sobre o papel de cada parte na condução do projeto. Diante desse cenário de incertezas e da ausência de consenso entre as partes sobre aspectos considerados essenciais para a continuidade da negociação, o clube optou por não avançar com o acordo naquele formato, encerrando as tratativas de forma amigável.

O retorno com "caras novas" no Arruda

Livre dos compromissos em Minas Gerais, Diniz rapidamente redirecionou o foco para o Recife. Ciente da desconfiança da torcida pelos erros do passado, o investidor costurou uma nova proposta para assumir as ações do Santa Cruz, desta vez blindado por duas figuras no mercado.

Thairo Arruda (Gestão): O executivo assume o protagonismo técnico do projeto. Ele chega chancelado pelo trabalho como CEO do Botafogo, onde liderou a gestão que culminou nos títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. O profissional deixou o clube carioca no início da temporada.

Köli Capital (Dinheiro): A segurança financeira que faltava no primeiro ensaio agora é garantida por esta gestora carioca, liderada pelo empresário Elias Weber, que gerencia ativos superiores a R$ 1,5 bilhão.

O memorando de intenções entre o Santa Cruz e o novo grupo já está assinado e o processo encontra-se na fase de due diligence (auditoria jurídica e contábil). Para a torcida coral, o projeto caminha em uma linha tênue entre a insegurança pelo histórico de Diniz e o otimismo injetado pelas novas caras que agora comandam o dinheiro e o futebol do clube.