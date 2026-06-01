'Orgulhoso desses caras': Cristian de Souza vê saldo positivo em empate do Santa Cruz
Diante de uma inferioridade númerica durante quase toda partida, Cristian de Souza destaca superação tática do Santa Cruz
Publicado: 01/06/2026 às 13:09
Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)
"Orgulhoso desses caras." Foi assim que o técnico Cristian de Souza definiu seu sentimento após o Santa Cruz arrancar o empate em 1 a 1 diante da Ferroviária-SP, pela nona rodada da Série C. Após ver sua equipe perder um jogador por expulsão logo aos sete minutos do primeiro tempo e sair atrás no placar. O treinado aproveitou para destacar de forma positiva a atitude e o comprometimento do elenco tricolor.
"Mesmo com um homem a menos, tivemos comportamento estratégico, principalmente no segundo tempo. Fantástico. Eu estou orgulhoso desses caras, trabalhamos muito em inferioridade numérica, marcaram para caramba e contiveram um dos melhores times da competição", destacou Cristian.
Para o comandante, a partida serviu para consolidar a união do vestiário e a entrega coletiva. Cristian de Souza ressaltou que, mesmo com a desvantagem numérica durante quase 90 minutos, o Santa Cruz não se limitou a defender e buscou o gol adversário até o fim.
"Nós fizemos um jogo a nível de entrega, comprometimento, parceria entre eles. Eu parabenizo a postura dos nossos jogadores ligados, foram muito bem defensivamente. E tivemos a chance de poder virar", pontuou o técnico, valorizando o volume de jogo no contra-ataque.
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O comandante coral foi realista ao pontuar que o tropeço em casa freou os planos de entrar no G-8 nesta rodada. No entanto, ponderou que as circunstâncias mudaram o peso do resultado, transformando o placar final em um "saldo positivo".
"O saldo ao final desse jogo foi acidentado, porque nós queríamos vencer os três pontos e entrar na zona de classificação. Mas, o saldo é positivo. Pela postura e comprometimento", concluiu.
O Santa Cruz ocupa a 11ª posição, com 12 pontos. A equipe agora ganha um período de duas semanas sem jogos para treinar. O próximo compromisso será no dia 14 de junho, às 11h, contra o Brusque, na Arena Simon.