'Orgulhoso desses caras': Cristian de Souza vê saldo positivo em empate do Santa Cruz

Diante de uma inferioridade númerica durante quase toda partida, Cristian de Souza destaca superação tática do Santa Cruz

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

"Orgulhoso desses caras." Foi assim que o técnico Cristian de Souza definiu seu sentimento após o Santa Cruz arrancar o empate em 1 a 1 diante da Ferroviária-SP, pela nona rodada da Série C. Após ver sua equipe perder um jogador por expulsão logo aos sete minutos do primeiro tempo e sair atrás no placar. O treinado aproveitou para destacar de forma positiva a atitude e o comprometimento do elenco tricolor.

Mais do que lamentar os dois pontos deixados para trás em casa, o treinador fez questão de enaltecer a aplicação tática do grupo, que conseguiu neutralizar um dos principais elencos da Série C.

"Mesmo com um homem a menos, tivemos comportamento estratégico, principalmente no segundo tempo. Fantástico. Eu estou orgulhoso desses caras, trabalhamos muito em inferioridade numérica, marcaram para caramba e contiveram um dos melhores times da competição", destacou Cristian.

Para o comandante, a partida serviu para consolidar a união do vestiário e a entrega coletiva. Cristian de Souza ressaltou que, mesmo com a desvantagem numérica durante quase 90 minutos, o Santa Cruz não se limitou a defender e buscou o gol adversário até o fim.

"Nós fizemos um jogo a nível de entrega, comprometimento, parceria entre eles. Eu parabenizo a postura dos nossos jogadores ligados, foram muito bem defensivamente. E tivemos a chance de poder virar", pontuou o técnico, valorizando o volume de jogo no contra-ataque.

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O comandante coral foi realista ao pontuar que o tropeço em casa freou os planos de entrar no G-8 nesta rodada. No entanto, ponderou que as circunstâncias mudaram o peso do resultado, transformando o placar final em um "saldo positivo".

"O saldo ao final desse jogo foi acidentado, porque nós queríamos vencer os três pontos e entrar na zona de classificação. Mas, o saldo é positivo. Pela postura e comprometimento", concluiu.

O Santa Cruz ocupa a 11ª posição, com 12 pontos. A equipe agora ganha um período de duas semanas sem jogos para treinar. O próximo compromisso será no dia 14 de junho, às 11h, contra o Brusque, na Arena Simon.

