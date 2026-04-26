Santa Cruz x Amazonas: veja onde assistir, horário e escalações pela 4º rodada da Série C
Santa Cruz e Amazonas se enfrentam neste domingo (26), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada da Série C
Publicado: 26/04/2026 às 08:00
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Duelo inédito. Buscando se recuperar na competição, o Santa Cruz enfrenta o Amazonas neste domingo (26), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada da Série C. O duelo marca o primeiro encontro entre as duas equipes na história, aumentando a expectativa para um confronto entre realidades distintas neste início de competição.
No aspecto tático, o técnico Claudinei Oliveira avalia possibilidades de mudanças na escalação. A lateral direita é uma das principais dúvidas, com Thiago Ennes e Israel disputando posição. Além disso, Fabinho pode ganhar oportunidade entre os titulares, em uma tentativa de dar mais dinâmica ao meio-campo e maior agressividade na transição ofensiva.
Do outro lado, o Amazonas vive um início de campanha surpreendente e consistente. Líder da Série C com nove pontos conquistados em três jogos, a equipe amazonense se destaca não apenas pelos resultados, mas também pelo equilíbrio demonstrado dentro de campo. Até o momento, o time ainda não sofreu gols, evidenciando uma defesa sólida e bem organizada.
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A Onça Pintada conta ainda com jogadores conhecidos do futebol pernambucano, o que adiciona um ingrediente a mais ao confronto. Entre eles estão os laterais Fabiano e Ítalo Silva, além do atacante William Barbio, todos com passagem pelo Santa Cruz. Também integram o grupo o zagueiro Diego Ivo, ex-Sport, e o volante Jorge Jiménez, ex-Náutico, entre outros.
A partida promete um duelo de estilos: de um lado, o Santa Cruz tentando impor intensidade e aproveitar o fator casa para subir na tabela; do outro, o Amazonas buscando manter a invencibilidade e a liderança, sustentando uma campanha impecável até aqui.
FICHA DA PARTIDA:
SANTA CRUZ
Gabriel Souza; Israel (Thiago Ennes), Eurico, William Alves e Zé Mário; Pedro Favela (Fabinho), Wagner Balotelli e Régis; Ronald, Renato e Tiago Marques. Técnico: Claudinei Oliveira.
AMAZONAS
Renan; Léo Coelho, Iury, Rafael Vitor e Fabiano; Jorge Jiménez, Gabriel Domingos e Fabinho; Vinicius Leite, Pato Nuñez e Nico Schiappacasse. Técnico: Cristian de Souza.
Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)
Horário: 16h
Árbitro: Diego da Costa Cidral (PR)
Assistentes: Hector Andrew Lisboa Jacques (SC) e Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz (SC)
Transmissão: SportyNet (Youtube)