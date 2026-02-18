Náutico negocia a contratação do meia Felipe Cardoso, vindo do Vitória

O atleta de 22 anos conta com passagem pelo Santa Cruz e agora se aproxima de acerto com o Náutico

Felipe Cardoso, jogador do Vitória (Victor Ferreira / EC Vitória)

O Náutico já está ativo no mercado visando reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro após o Pernambucano. O Timbu negocia a contratação do meia Felipe Cardoso, vindo do Vitória. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Clauber Santana e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

O atleta de 22 anos já conta com uma passagem pelo Santa Cruz no futebol pernambucano e agora se aproxima de acerto com o Náutico. Felipe deverá rescindir contrato com o rubro-negro baiano para encaminhar a ida aos Aflitos em definitivo.

Profissionalmente, o meia ainda conta com uma curta carreira. Tendo estreado pela Cobra Coral no futebol profissional, Felipe Cardoso também soma passagens por Metropolitano e Atlético de Alagoinhas, onde obteve maior destaque.

Após realizar um bom Campeonato Estadual pelo clube baiano, acumulando quatro gols e duas assistências, o atleta chegou ao Vitória. Pelo Leão, Cardoso fez apenas seis jogos em duas temporadas e amargou poucas oportunidades.

Para a função de meia, o Náutico já conta com Dodô e Juninho em seu atual plantel. A princípio, Felipe Cardoso chegaria ao Timbu como um nome para compor elenco e evoluir o seu jogo. O jogador ex-Santa Cruz também pode atuar como um atacante de lado de campo, ampliando as opções para a comissão técnica alvirrubra.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.