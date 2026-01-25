diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
CAMPEONATO PERNAMBUCANO

Arena de Pernambuco registra queda de energia antes de Santa Cruz x Náutico

Situação atingiu refletores, telão, setores internos e vestiários

Redação

Publicado: 25/01/2026 às 20:19

Arena Pernambuco/Rafael Vieira/ FPF

Arena Pernambuco (Rafael Vieira/ FPF)

Uma queda de energia elétrica na Arena de Pernambuco ocorreu instantes antes do início do Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico, na tarde deste domingo (25), pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano. O problema afetou diferentes setores do estádio.

Com a pane, refletores foram apagados, o telão desligou e parte da estrutura interna da arena ficou sem energia, incluindo até o vestiário do Náutico, equipe visitante no confronto.

A energia foi restabelecida após alguns minutos. Com a normalização do sistema elétrico, os refletores voltaram a funcionar, permitindo que a partida ocorresse sem novos contratempos.

A Arena de Pernambuco, procurada pela reportagem, ainda não divulgou oficialmente a causa da queda de energia.

