Arena de Pernambuco registra queda de energia antes de Santa Cruz x Náutico

Uma queda de energia elétrica na Arena de Pernambuco ocorreu instantes antes do início do Clássico das Emoções entre Santa Cruz e Náutico, na tarde deste domingo (25), pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano. O problema afetou diferentes setores do estádio.

Com a pane, refletores foram apagados, o telão desligou e parte da estrutura interna da arena ficou sem energia, incluindo até o vestiário do Náutico, equipe visitante no confronto.

A energia foi restabelecida após alguns minutos. Com a normalização do sistema elétrico, os refletores voltaram a funcionar, permitindo que a partida ocorresse sem novos contratempos.

A Arena de Pernambuco, procurada pela reportagem, ainda não divulgou oficialmente a causa da queda de energia.

