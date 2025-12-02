Presidente do Santa Cruz esclarece situação de Gabriel Galhardo após saída do irmão

Thiago Galhardo e Gabriel Galhardo, jogadores do Santa Cruz ( Rafael Vieira)

A recente rescisão indireta do atacante Thiago Galhardo gerou dúvidas entre torcedores do Santa Cruz sobre o futuro do volante Gabriel Galhardo, irmão mais novo do jogador. Diante das especulações, o presidente do clube, Bruno Rodrigues, esclareceu que o meio-campista seguirá normalmente no elenco.

Segundo o dirigente, o tema foi discutido internamente e também abordado diretamente pela comissão técnica com o atleta. O mandatário coral destacou a postura profissional de Gabriel Galhardo.

“Isso foi motivo de conversa com o jogador. Sabemos que é irmão do Thiago, mas aqui deixo meus elogios ao Gabriel Galhardo. Ele disse que vai separar as coisas, que está vivendo seu melhor momento no futebol e que gosta muito de jogar no Santa Cruz. Ele tem todo interesse em permanecer. Permanece no grupo e uma coisa não tem nada a ver com a outra”, afirmou o presidente, em entrevista à Rádio Jornal.

Gabriel Galhardo atuou em 23 partidas pelo Santa Cruz na temporada e se firmou como peça importante no meio-campo sob o comando do técnico Marcelo Cabo. Para o setor, o clube também conta com Wagner Balotelli, Pedro Favela e o recém-contratado Andrey.

Saída de Thiago Galhardo

Thiago Galhardo teve sua rescisão indireta aceita pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) após alegar dois meses de salários atrasados e nove meses sem recolhimento de FGTS. A decisão surpreendeu a diretoria tricolor, que atribuiu o problema ao período de transição vivido pelo clube. A saída do atacante se soma à do lateral Nathan, que também obteve rescisão liminar.