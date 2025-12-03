Veja quanto a SAF já aportou no Santa Cruz

Recife, PE, 10/09/2025 - COLETIVA SAF SANTA CRUZ - O Santa Cruz anunciou, na manhã desta quarta-feira, uma estimativa de prazo para finalizar o processo de constituição da SAF. Depois da assinatura do último aditivo da proposta vinculante, feita há uma semana, o acordo será apreciado pelo Conselho Deliberativo, depois seguindo para a Assembleia Geral de Sócios. Bruno Rodrigues, Iran Barbosa. (Rafael Vieira)

A implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Santa Cruz já movimenta cifras consideráveis antes mesmo de sua consolidação formal. Até o momento, os investidores responsáveis pelo projeto aportaram R$ 6,5 milhões no clube, valor dividido entre compromissos da Recuperação Judicial e necessidades imediatas do departamento de futebol.

Segundo o presidente Bruno Rodrigues, em entrevista concedida à Rádio Jornal, mais de R$ 4 milhões foram investidos diretamente no pagamento das mediações previstas no processo de Recuperação Judicial do clube. Cerca de 30% dos credores já participaram de mediações com o clube. Além deste valor, a SAF já havia realizado um aporte prévio de R$ 2,5 milhões voltado ao futebol, utilizado para manter despesas operacionais.

Vale lembrar que a Justiça autorizou a liberação de R$ 7,7 milhões referentes ao financiamento DIP (Debtor-in-Possession), mecanismo previsto para auxiliar entidades em reestruturação de dívidas. Desse montante, cerca de R$ 3,7 milhões ainda serão repassados ao Santa Cruz nas próximas etapas do processo.

A chegada de jogadores indicados pelos investidores também provocou um aumento repentino na folha salarial, fator que contribuiu para o descompasso financeiro registrado nos últimos meses. Atualmente, o Tricolor do Arruda acumula cerca de dois meses de salários atrasados. Ainda assim, o presidente Bruno Rodrigues afirma que o planejamento financeiro foi reorganizado e garante que a expectativa é encerrar o ano com todas as pendências quitadas, tanto no departamento de futebol quanto na comissão técnica.

“Existe outra conta descoberta, que é a do futebol. Por isso houve esse descompasso. Mas vamos equacionar tudo agora em dezembro. Espero virar o ano com tudo em dia: comissão técnica, elenco, tudo”, afirmou o presidente Bruno Rodrigues. Ele também destacou a postura dos investidores: “Eles têm sido corretos. Antes mesmo da SAF estar consolidada, já aportaram recursos que mostram boa-fé e interesse em resolver.”

Na última semana, a Cobra Coral, grupo que conduz o projeto da SAF, divulgou nota conjunta com o Santa Cruz assumindo eventuais ônus decorrentes de ações judiciais envolvendo atletas trazidos sob sua indicação. Com novos repasses previstos e o avanço da Recuperação Judicial, o clube espera reduzir a instabilidade financeira para o início da temporada 2026.

