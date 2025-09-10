Entre a fé e o sacrifício: As promessas inusitadas de torcedores do Santa Cruz

Torcedores do Santa Cruz (Reprodução)

Há quem diga que promessa feita no calor do jogo se esquece com o apito final. Mas para o torcedor tricolor, cada palavra lançada ao vento tem peso de juramento. Após o tão esperado acesso à Série D do Campeonato Brasileiro, conquistado no último domingo (7) diante do América-RN, torcedores do Santa Cruz compartilharam no X (antigo Twitter) promessas que fizeram durante a campanha do time e que agora, com a vaga garantida, precisam ser pagas.

Desde caminhadas de quilômetros, mudanças no visual e até transformações no estilo de vida dão forma ao sentimento que transcende o esporte. No coração coral, o futebol não é apenas um jogo — é devoção, é identidade, é uma forma de amar.

Caminhadas e sacrifícios físicos

Entre os exemplos mais marcantes está o de Cássio Átila, que prometeu percorrer a pé os 34 quilômetros que separam Ponte dos Carvalhos (Cabo de Santo Agostinho) da Arena de Pernambuco, onde o Santa Cruz mandará o duelo contra o Maranhão, no dia 20 de setembro. “Promessa é dívida”, escreveu o torcedor em sua rede social.

Já a torcedora Lane Santos escolheu a fé para expressar sua gratidão e prometeu subir o Morro da Conceição descalça, um gesto de devoção que mistura religião e futebol.

Compromissos de vida e solidariedade

Algumas promessas vão além do campo esportivo. O tricolor Heverton Silva decidiu que o acesso do clube seria o empurrão necessário para mudar de vida. “Prometi que começaria e terminaria um curso superior. Em 2025 faço o ENEM pra começar em 2026”, afirmou.

A solidariedade também marcou presença. Matheus Epitácio se comprometeu a doar 10 cestas básicas por cada fase de mata-mata ultrapassada pelo Santa Cruz — uma promessa que agora se transforma em alimento na mesa de quem precisa. O mesmo fez Marcus Vinicius, que prometeu doar quatro cestas básicas.

Estilo e abstinência

Outros torcedores apostaram em mudanças no visual ou abriram mão de prazeres pessoais. João Cabral e Marcus Vinicius rasparam a barba — este último, inclusive, decidiu manter apenas o bigode como lembrança da campanha.

Marcus também jurou ficar sem refrigerante até o Natal. Já Renato Silva foi mais além: “Sem refrigerante e sem álcool até o final do ano. Difícil, mas vamos pagar”, escreveu.

Tatuagens e marcas eternas

Para a torcedora Mária Amélia, o amor ao clube será marcado na pele. “Já marquei a tatuagem para o dia 25”, revelou. A tatuagem será uma forma de eternizar o momento que pode marcar o início do processo de reestruturação do clube.

