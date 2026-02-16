Lucas Braathen lamenta queda e diz que estava nos Jogos de Inverno para 'fazer a diferença'

Uma queda na reta final da primeira descida acabou com o sonho de Braathen de disputar novo pódio

O esquiador alpino Lucas Pinheiro Braathen em ação nos Jogos Olímpicos de Inverno (Dimitar DILKOFF / AFP)

Medalha do ouro no slalom gigante do esqui alpino dos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, no sábado, Lucas Pinheiro Braathen não terminou como imaginava a disputa no slalom, nesta segunda-feira. Uma queda na reta final da primeira descida acabou com o sonho de disputar novo pódio. O esquiador brasileiro lamentou as condições do clima na hora da sua apresentação, revelou que também estava preparado para um possível erro, mas engrandeceu sua campanha na competição. "Estávamos aqui para fazer a diferença."

Lucas Braathen foi o sexto a descer na montanha de Bormio e vinha com um excelente tempo, brigando para fechar em primeiro lugar. Mas acabou perdendo o equilíbrio e se despedindo de maneira precoce após brilhar no sábado.

"Esse é o nível mais alto, esse é o esqui alpino. Um esporte muito complexo, com muitos fatores. A gente está competindo com a natureza, com clima, neve, sol, tudo. Acordo todo dia treinando para ficar preparado para tudo. Estava preparado para isso também", lamentou o esquiador, filho de mãe brasileira e pai norueguês que escolheu defender as cores verde e amarelo.

Triste por não ir à segunda descida - apenas os 30 melhores, sem quedas, vão à decisão do ouro - Lucas Braathen optou por valorizar a conquista de sábado e engrandecer o trabalho realizado pelo País nos Jogos de Inverno.

"Eu e o Brasil não estávamos aqui nos Jogos Olímpicos de Inverno só para participar. Estávamos aqui para fazer a diferença, trazer nossas cores, outra mentalidade, outra cultura e celebrar essa diversidade do Brasil e do esporte", frisou, antes de engrandecer sua conquista.

"Acho que esse ouro representa a força que existe nessa diversidade, algo que eu quero trazer ainda mais para o esporte. Vejo que a gente tem vários atletas brasileiros que provavelmente vão crescendo a cada ano, isso é algo muito lindo. E tudo isso representa meu propósito na vida, o de fazer a diferença e inspirar outros para terem coragem de seguir seus sonhos", completou.

