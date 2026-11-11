Náutico
PODCAST
Acompanhe: Podcast Futebol Diario faz esquenta do jogo do Náutico e debate a situação dos clubes
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 11/11/2026 às 08:52
Londrina e Náutico se enfrentando nos Aflitos (Rafael Vieira/CNC)
No episódio desta quarta-feira (11), nossa equipe prepara o espectador para a partida entre Náutico e Londrina pela Série B do Campeonato Brasileiro.
O programa é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.
O Podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes