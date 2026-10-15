Náutico
PODCAST
Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Marcel Gatti, conselheiro do Náutico
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 15/10/2026 às 07:46
Marcell Gatti, conselheiro do Náutico (Arquivo pessoal )
Nesta quinta-feira (15), recebemos Marcel Gatti, conselheiro do Náutico, como convidado do Podcast Futebol Diario, que debaterá com a bancada sobre o clube alvirrubro.
O programa será transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, de segunda à sexta-feira, a partir das 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.
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