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Náutico
PODCAST

Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Marcel Gatti, conselheiro do Náutico

Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/10/2026 às 07:46

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Marcell Gatti, conselheiro do Náutico/Arquivo pessoal

Marcell Gatti, conselheiro do Náutico (Arquivo pessoal )

Nesta quinta-feira (15), recebemos Marcel Gatti, conselheiro do Náutico, como convidado do Podcast Futebol Diario, que debaterá com a bancada sobre o clube alvirrubro. 

O programa será transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.

O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, de segunda à sexta-feira, a partir das 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.

Futebol Diario , Náutico , podcast
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