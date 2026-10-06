Conselheiro do Náutico acusa gestão de possíveis irregularidades financeiras

Sede do Náutico nos Aflitos (Paulo Matheus / CNC)

Após solicitação do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo do Náutico se reuniu na última segunda-feira (5) para tratar sobre a denúncia de possíveis irregularidades financeiras no primeiro mandato da gestão do presidente Bruno Becker e da vice-presidente Tatiana Roma.

A acusação foi feita pelo conselheiro Marcell Gati, que apresentou a denúncia na reunião extraordinária. O encontro serviu para que fossem recolhidos depoimentos das duas partes envolvidas.

Em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, Marcell Gati detalhou a acusação de irregularidades. “A Sra. Lúcia Helena procurou uma advogada porque existia um financiamento de uma moto no nome dela. Eu fui atrás e descobri que havia uma conta no nome dela, com uma procuração que ela diz não ter feito. No extrato dessa conta, havia transferências do Náutico”, iniciou o conselheiro.

“Ela disse que nunca teve nada com o Náutico e a gente foi atrás e viu que o nome dela consta como credora na RJ (Recuperação Judicial) do clube. Em posse disso, eu não poderia deixar de ser o mensageiro. Ela é tia da ex-vice-presidente. Inclusive, temos provas de que era Tatiana Roma que movimentava a conta”, concluiu.

Também em contato com a reportagem, a ex-vice-presidente alvirrubra rebateu as acusações e disse se tratar de uma manobra política contra ela e o presidente Bruno Becker.

“A reunião do Conselho foi um verdadeiro circo. Foi um movimento político tentando me atingir com pessoas da minha família, uma página triste na história do clube. Respondi tudo que foi solicitado, não me furtei de nenhuma pergunta. As documentações para esclarecer os fatos estavam com o departamento financeiro do clube, que não conseguiu ser ouvido na reunião”, externou Tatiana Roma.

“Estou muito tranquila com esse assunto, não tem nada de anormal nessa situação. Todos os ex-presidentes já tiraram dinheiro do próprio bolso e colocaram no clube. Infelizmente não é o mundo ideal, porque o clube deveria ser autossustentável, mas é a realidade. Você aporta o dinheiro para pagar uma conta urgente e depois retira quando o clube recebe uma cota”, finalizou.

Próximos passos

Ainda ao Diario de Pernambuco, o presidente do Conselho Fiscal do Náutico, Gabriel Cavalcanti, revelou que o caso seguirá para a Comissão de Ética. O conselheiro também lamentou os embates na reunião e disse que as denúncias são graves.

“O Conselho Fiscal não emitiu opinião, apenas pediu esclarecimentos. Infelizmente, virou um embate e não foram respondidos os questionamentos. Ficou difícil ter esclarecimentos concretos e por isso o caso seguiu para a Comissão de Ética. Vejo como uma denúncia gravíssima e os envolvidos merecem a ampla defesa”, explicou Gabriel Cavalcanti.



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