Invicto há oito jogos em casa, Náutico recebe o 2º melhor visitante da Série B

Elenco do Náutico nos Aflitos e Matheus Bianqui, meia do Novorizontino (Rafael Vieira / CNC e Ozzair Jr. / Novorizontino)

Invicto há oito jogos dentro de casa na Série B, o Náutico se prepara para um próximo compromisso difícil no estádio dos Aflitos. O Timbu recebe nesta quinta-feira (8), às 19h30, o Novorizontino, 2º melhor visitante de toda a competição.

Para superar o bom desempenho do adversário, o clube alvirrubro conta com a força dos seus domínios no retrospecto recente. A última derrota do Náutico em casa na Série B ocorreu ainda no dia 28 de junho, para o Goiás, pela 15ª rodada.

Desde então, o time vem de cinco vitórias e três empates atuando nos Aflitos. O triunfo mais recente foi no Clássico dos Clássicos contra o Sport, onde o Timbu venceu por 3 a 1 diante de sua torcida.

Os últimos resultados fizeram o time pernambucano se manter regular em sua campanha em casa em relação ao restante da competição. O Náutico ocupa a 10ª posição no ranking dos mandantes, com 27 pontos, o que representa 64,29% de seus pontos totais na Série B.

O Novorizontino, por sua vez, vem de derrota no último jogo como visitante, para o Ceará na 29ª rodada. O aproveitamento do Tigre do Vale, porém, segue alto jogando fora de casa.

A equipe paulista conquistou 23 pontos em 15 jogos nesta condição na Segundona, com um aproveitamento de 51,11%. Apenas o São Bernardo tem melhor campanha fora de casa, já tendo somado 27 pontos no mesmo número de jogos.



Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.