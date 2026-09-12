Paulo Sérgio volta a treinar e pode reforçar o Náutico na Série B após mais de três meses

Centroavante participou das atividades no CT Wilson Campos e pode ser relacionado pela primeira vez após mais de 100 dias afastado

Paulo Sérgio, atacante do Náutico (Rafael Vieira/CNC)

O Náutico deve ganhar o reforço do centroavante Paulo Sérgio para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Após um longo período de recuperação, o camisa 9 voltou a participar dos treinamentos com o elenco alvirrubro no CT Wilson Campos e tem chances de reaparecer entre os relacionados para o duelo contra o Operário, na próxima terça-feira (15), às 19h30, nos Aflitos.

Caso seja novamente utilizado, o centroavante encerrará um período superior a três meses afastado das partidas oficiais. Desde sua última atuação, em 30 de maio, o jogador enfrentou uma sequência de problemas físicos que o tiraram dos gramados.

A última vez que Paulo Sérgio vestiu a camisa do Náutico foi na derrota por 2 a 0 para o Sport, pela Série B. Curiosamente, o retorno pode acontecer justamente diante do adversário contra quem marcou seu último gol pelo Timbu: o Operário, no primeiro turno da competição.

Sequência de lesões afastou atacante



Após deixar o time, Paulo Sérgio sofreu duas lesões musculares consecutivas. A mais recente ocorreu na panturrilha, justamente quando o atacante já estava em fase de transição física para retornar da contusão anterior, na coxa.

As lesões adiaram o retorno do jogador, que era uma das principais referências ofensivas do Náutico antes dos problemas físicos. Agora, com a volta aos treinamentos, a expectativa da comissão técnica chefiada por Helio e Guilherme dos Anjos é avaliar a condição do atleta ao longo dos próximos dias antes de definir sua presença na lista de relacionados.

Luiz Felipe também se aproxima do retorno



Outro jogador que pode voltar a ficar à disposição é o volante Luiz Felipe. Recuperado de uma lesão muscular, o meio-campista também retomou as atividades e tem chances de ser opção para o técnico alvirrubro diante do Operário.