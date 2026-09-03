Acompanhe: Podcast Futebol Diario analisa o jogo decisivo para o Náutico
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 03/09/2026 às 06:56
Vinícius e Jean Carlos, dupla ofensiva do Náutico (TIAGO CALDAS/CNC)
No Podcast Futebol Diario desta quinta-feira (3), projetamos o duelo entre Náutico x Botafogo-SP, que acontece às 20h, nos Aflitos.
O Timbu recebe a Pantera na 12ª posição da tabela de classificação da Série B, com 34 pontos. Abrindo a 26ª rodada, o Alvirrubro está cinco pontos atrás do G6, enquanto abriu seis de vantagem em relação à zona de rebaixamento.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.