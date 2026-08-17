Acompanhe: Podcast Futebol Diario analisa os jogos do trio de ferro na rodada do fim de semana
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 17/08/2026 às 08:43
Torcida de Náutico, Sport e Santa Cruz (Rafael Vieira )
No episódio desta segunda-feira (17), debatemos os resultados das partidas de Náutico, Sport e Santa Cruz em mais uma rodada de campeonato brasileiro.
Rodada marcada por uma vitória solitária do Leão para o trio pernambucano, enquanto o Timbu e a Cobra Coral não saem com o resultado desejado.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.