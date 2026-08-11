Náutico
PODCAST
Veja: Podcast Futebol Diario conversa com André Campos sobre o Náutico e bastidores de 2001
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 11/08/2026 às 11:58
André_Campos_no_Futebol_Diario (Sandy James/DP fotos)
No episódio desta terça(11) nossa equipe entrevistou com André Campos, presidente do Náutico no centenário de 2001. Muitos bastidores do título pernambucano de 2001 e assuntos atuais do Náutico foram colocados em pauta.
o programa acontece de segunda a sexta as 10H, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV. E conta com a participação e interatividade do espectador.
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