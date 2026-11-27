A tragédia deixou apenas seis sobreviventes, além de marcas profundas e luto para centenas de familiares e o mundo do futebol. Das 77 pessoas a bordo, 71 morreram : 19 jogadores, 14 integrantes da comissão técnica e do staff, nove dirigentes da Chapecoense , 20 jornalistas, sete tripulantes e dois convidados.

Na madrugada do dia 29 de novembro de 2016, os sonhos de 71 pessoa s se encerraram quando o voo 2933 da companhia aérea boliviana LaMia caiu a poucos quilômetros de Medellín , na Colômbia . Há dez anos , a aeronave levava a delegação da Chapecoense para a disputa do jogo de ida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional — marco que coroaria a ascensão de um clube que, em 2009, disputava a quarta divisão do futebol brasileiro .

Dez anos depois, algumas respostas surgiram, mas nenhuma explicação é capaz de remediar o luto sentido pelas famílias dos que ficaram pelo caminho.

O LONGO TRAJETO

O percurso da Chape até o acidente foi carregado de percalços. A delegação saiu de Belo Horizonte para Corumbá, no Mato Grosso do Sul, cidade na fronteira com a Bolívia. De lá, a equipe seguiu de ônibus até Puerto Suárez, em território boliviano, onde embarcou rumo a Medellín, na Colômbia — com escala em Cobija, também na Bolívia, para reabastecimento.

Ao todo, foram 12 horas de deslocamento, tempo equivalente a voos longos para destinos como Londres, Madri, Paris ou cidades dos Estados Unidos.

A aeronave caiu em Cerro Gordo, no município de La Unión, a cerca de 15 a 20 quilômetros do Aeroporto Internacional José María Córdova, em Rionegro, na região metropolitana de Medellín — já na reta final do trajeto.

PROBLEMAS

De acordo com investigações posteriores ao acidente, o avião estava com pouco combustível e com excesso de peso.

No entanto, nem o comandante da aeronave, o boliviano Miguel Quiroga — que também era um dos sócios da companhia aérea LaMia —, nem o copiloto, Ovar Goytia, declararam emergência ao controle de tráfego aéreo em nenhum momento. Ambos faleceram na tragédia.

Quarenta minutos antes da queda, houve uma indicação de nível baixo de combustível na cabine de comando, momento em que a aeronave já enfrentava uma situação de emergência.

Para o chefe da investigação de acidentes aéreos da Colômbia, Miguel Camacho, o fato de a tripulação não ter comunicado o problema de falta de combustível foi um indício de que os pilotos sabiam da gravidade do cenário.

"Em uma certa hora, é perceptível que a tripulação do voo desligou o mecanismo de gravação porque percebeu que estava conduzindo a última hora do trajeto de maneira equivocada. O voo era praticamente insalvável", disse Miguel Camacho ao documentário Dossiê Chapecó: o jogo por trás da tragédia.

Ainda conforme a investigação, há um momento na gravação de uma conversa entre piloto e copiloto em que ambos percebem que a situação já é crítica.

"Precisamos de mais combustível para chegar", disse o comandante Miguel Quiroga. "Está grave isto. Mas vamos remando para ver o que acontece", respondeu Ovar Goytia.

Mesmo diante desse quadro, segundo Miguel Camacho, a tripulação não anunciou a emergência ao controle de tráfego aéreo para pedir prioridade no pouso.

Erwin Tumiri, técnico de aviação e tripulante sobrevivente do acidente, declarou ao documentário que os percalços enfrentados antes mesmo de o avião alçar voo já eram um sinal de alerta.

"Na Bolívia, esperamos a chegada do time da Chapecoense. Nisso, já eram seis da tarde e tivemos problemas com o combustível. Não tinha combustível em um caminhão, aí trouxeram outro caminhão. Eram tantas travas que parecia até que algo nos dizia que não, que não saíssemos, que não fôssemos", desabafou Tumiri ao Dossiê Chapecó: o jogo por trás da tragédia.

Na preparação de um voo, o cálculo de combustível é definido e aprovado para garantir reservas em caso de imprevistos, evitando tanto a falta de combustível quanto pousos em condições inseguras.

A LaMia era conhecida por práticas que não cumpriam medidasde segurança como essa. No início de novembro de 2016, a seleção da Argentina também utilizou a companhia aérea para viajar a Belo Horizonte, onde enfrentou o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

O plano de voo da delegação argentina, saindo da capital mineira para Buenos Aires, previa três horas e 28 minutos, mas durou mais de quatro horas — restando apenas 18 minutos de combustível em relação ao consumo planejado para o percurso.

"Pensar que algo assim poderia ter acontecido conosco também. Como uma companhia como essa não era controlada por ninguém e fazia o que queria?", questionou o ex-jogador da seleção argentina Javier Mascherano, em entrevista ao documentário.

Na conclusão das investigações, o órgão investigador da Colômbia declarou a empresa como culpada do acidente.

"Diante dos fatores que contribuíram para esse trágico acidente, destacam-se as deficiências latentes da empresa LaMia relacionadas a violações das políticas de combustível, falta de supervisão e controle operacional", afirmou a autoridade em comunicado.

RESGATE

À 1h15 da madrugada do dia 29 de novembro de 2016 — 22h15 no horário da Colômbia —, o avião atingiu a encosta em Cerro Gordo. O local, que ficou conhecido como Cerro Chapecoense, está a cerca de 2.600 metros de altitude, fator que dificultou o trabalho de resgate.

Sob forte neblina, escuridão e um terreno de difícil acesso, bombeiros e moradores da região subiram a montanha sem saber exatamente a dimensão do que encontrariam pela frente.

A operação de salvamento exigiu pressa e improviso para retirar os feridos e encaminhá-los aos hospitais próximos. Dos 77 ocupantes da aeronave, apenas seis sobreviveram: os jogadores Alan Ruschel, Jakson Follmann e Neto, o jornalista Rafael Henzel (falecido em 2019, vítima de um infarto) e os tripulantes bolivianos Ximena Suárez e Erwin Tumiri.

A partir daquela madrugada, o que veio depois seria um caminho de dor, cobrança por respostas e memórias que não se apagam.