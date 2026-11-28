Dez anos depois da queda do voo da Chapecoense na Colômbia, tragédia que deixou 71 mortos em 29 de novembro de 2016, as famílias seguem em busca de justiça, apesar de algumas perguntas terem sido respondidas com o tempo.

Em dezembro de 2019, o Senado Federal instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar os fatores que contribuíram para o acidente, além da falta de indenização aos parentes das vítimas.

O empresário venezuelano Ricardo Albacete, dono do avião que caiu com a delegação da Chape e apontado como sócio oculto da LaMia, foi um dos convocados a depor na comissão. Em audiência pública, ele culpou uma controladora de voo do aeroporto de Rionegro, na Colômbia, pelo desastre.

"Infelizmente a tripulação não insistiu com o controle aéreo e não declarou emergência de antemão. Seguiu fazendo minutos de espera. O outro avião também tinha pedido prioridade, mas não era emergência. O piloto da LaMia sabia a altura da aeronave, mas não sabia onde estava em relação à pista. O que ele fez? Procurou a pista, mas não tinha mais potência. A senhora Molina os matou", declarou durante a sessão.

Albacete classificou, por outro lado, a atitude da tripulação como "idiota".

"Havia pouco combustível. Infelizmente, eles não seguiam as regras aí. Os tripulantes foram corajosos, audazes. Nesse dia, infelizmente, eu os considero como idiotas", afirmou.

Como se não bastasse o luto, a grande maioria das famílias segue sem receber indenizações integrais, com impasse judicial em aberto.

SEGURADORA

Entre os argumentos usados para travar a cobertura da apólice principal — emitida pela seguradora boliviana Bisa e ressegurada pela britânica Tokio Marine Kiln, ligada ao grupo japonês Tokio Marine — estava o descumprimento de cláusulas contratuais na operação do voo, como a decolagem sem combustível suficiente e fora das condições exigidas pelo seguro, o que invalidaria o pagamento às vítimas e à Chapecoense.

Além disso, de acordo com a empresa, existia no acordo uma restrição geográfica que excluía a Colômbia da área de cobertura do seguro.

O problema, porém, começava no próprio valor contratado. Durante a CPI, Albacete admitiu que a companhia havia substituído uma apólice anterior, com cobertura de US$ 300 milhões, por um contrato provisório de apenas US$ 25 milhões — valor insuficiente para pagar com as indenizações.

Segundo o relato, a troca ocorreu porque a empresa estava com duas parcelas vencidas no seguro original. Quem negociou o novo acordo com a corretora britânica AON foi a filha do empresário, Loredana Albacete. O fundador da companhia aérea admitiu que recebeu as cópias do contrato, mas não leu o documento.

"Sim, eu falhei. Eu falhei não porque li e não entendi, mas porque não li. Minha filha, de forma respeitosa, me mandava as cópias. Mas eu mandava para o arquivo porque, para mim, é muito trabalho. Eu nunca teria aceitado menos de US$ 300 milhões. Nunca, jamais", declarou à CPI.

Em julho de 2022, quando a comissão encerrou os trabalhos, foi aprovado o relatório final do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), apontando a ampliação de US$ 15 milhões para US$ 25 milhões no Fundo de Assistência Humanitária criado pela Tokio Marine Kiln — além da possibilidade de adesão individual sem que as famílias precisassem abrir mão das ações judiciais já em andamento.

RENASCIMENTO

Entre os símbolos de superação após o desastre, os três jogadores sobreviventes seguiram caminhos distintos. Enquanto Jakson Follmann e Neto encerraram a carreira e passaram a atuar em palestras e projetos ligados ao esporte, o lateral-esquerdo Alan Ruschel continuou jogando profissionalmente até anunciar sua aposentadoria em 2027, aos 37 anos.

No Juventude, Ruschel garantiu o acesso para a Série A de 2027 e encerrou 2026 como vice-campeão da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Ruschel foi carregado nos braços da torcida do Juventude antes de disputar sua última partida como profissional, quando o Juventude venceu o Botafogo-SP por 2 a 0 e confirmou a vaga na elite.

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MARCAS QUE NÃO SOMEM

No fim das contas, por trás de toda essa briga judicial, existem famílias que ainda buscam respostas e seguem suas vidas sem as pessoas que deixaram um espaço vazio. Passados 10 anos, as feridas deixadas pelo acidente seguem sem sarar.

O ato de levantar o troféu de uma competição é associado a vitórias e conquistas para serem lembradas por uma eternidade. No caso da Chapecoense, declarada campeã da Copa Sul-Americana de 2016, esse título vem, no entanto, associado a uma imensidão de tristeza.



