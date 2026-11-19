O Timão goleou o Glorioso pelo placar de 4 a 0, com show do atacante Kaio César, agora o Corinthians respira fora da zona de rebaixamento e abre o jogo para outros clubes

Kaio César e Rodrigo Garro comemorando gol do Corinthians (Rodrigo Coca / Corinthians )

O alívio do Corinthians ao golear o Botafogo por 4 a 0, na noite de quarta-feira, na Neo Química Arena, é representado nos números. O simples resultado positivo reduziu pela metade a probabilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Segundo dados do departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a equipe comandada por Clarence Seedorf tem 24,7% de risco de cair de divisão. O time começou a rodada com 50,7% de probabilidade.

O resultado corintiano aumenta a pressão sobre Vitória e Internacional, que cresceram na cotação antes de entrarem em campo nesta quinta-feira.

O rubro-negro baiano, com 38 pontos somados e 41,1% de chances de rebaixamento, recebe o Red Bull Bragantino, no Estádio do Barradão, a partir das 19h30 (de Brasília).

O Inter, com 38 pontos e com a mesma probabilidade de queda do Vitória, enfrenta, também às 19h30, o Vasco, em São Januário. O cruzmaltino, aliás, chega aos 47 em caso de vitória e pode se livrar do sufoco nesta quinta-feira.

O Grêmio, em contrapartida, se complicou. O empate sem gols contra o Bahia e os dois compromissos seguidos fora de casa, contra Santos e Corinthians, elevaram as possibilidades de rebaixamento: 67,9%, segundo os dados da universidade.

A goleada em Itaquera levou o Corinthians para o 15º lugar com 40 pontos, restando três rodadas para o fim do Brasileirão.

A equipe retorna a campo somente na próxima quarta-feira, às 20h (de Brasília), para encarar o Atlético-MG, na Arena MRV.

CONFIRA AS PROBABILIDADES DE REBAIXAMENTO SEGUNDO A UFMG:

- Chapecoense: 100%

- Remo: 99,93%

- Grêmio: 67,9%

- Internacional: 41,1%

- Vitória: 41,1%

- Corinthians: 24,7%

- Mirassol: 18,9%

- Coritiba: 4,9%

- Botafogo: 1,4%

- Vasco: 0,027%

- São Paulo: 0,004%