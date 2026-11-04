Corinthians vê o Majestoso como grande oportunidade para mudar o cenário no clube

Em situações completamente distintas na tabela, São Paulo e Corinthians se enfrentam hoje pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

São Paulo e Corinthians se enfrentando no Majestoso ( Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

A Vila Belmiro recebe a partir das 21h30 desta quarta-feira, 4, um clássico entre Corinthians e São Paulo, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em razão da agenda de shows do MorumBis, o clube tricolor fez valer o seu acordo de reciprocidade e troca de aluguéis com o Santos para utilizar o estádio do litoral paulista, onde pode causar grandes danos aos corintianos.

O time alvinegro encerrou, na rodada passada, um jejum de 10 jogos sem vitórias, ao superar o Mirassol por 2 a 0. Mesmo assim, continua dentro da zona de rebaixamento, com 36 pontos. Se vencer os rivais, tem a oportunidade de sair, a depender do tropeço de algum adversário na luta contra a degola.

Para o São Paulo, a missão, que um dia já foi brigar para não cair, é manter viva a possibilidade de brigar por uma vaga ao menos na pré-Libertadores, por mais difícil que isso seja. Com 43 pontos, tem nove a menos que Athletico-PR, quinto colocado. Ainda é possível que a zona de classificação se estenda até a sexta ou sétima posição, mas esta segunda opção é pouco provável

A situação dos são-paulinos melhorou consideravelmente, ao menos em termos de classificação no Brasileiro, sob o comando de Dorival Júnior, contratado em maio, menos de um mês após ser demitido justamente do Corinthians.

Embora não seja unanimidade, com sete vitórias, sete empates e nove derrotas, o treinador conseguiu aliviar a vida do time tricolor em campo, em meio a uma crise institucional que no início do ano culminou no impeachment de Julio Casares. Guardadas as proporções, o cenário era parecido ao que ele encontrou no clube do Parque São Jorge no ano passado, como lembrou em coletiva de imprensa recente.

"Mais uma vez conseguimos, assim como aconteceu com o Corinthians no ano passado, blindamos nosso elenco, não deixamos que nada ficasse nas mãos deles, sempre tomamos a frente de uma maneira respeitosa", disse. "Pra mim foi um trabalho mais uma vez prazeroso, em razão de ser aquilo que eu gosto de fazer, tentando administrar, com o auxílio e apoio."

No reencontro com o clube que conduziu ao título da Copa do Brasil em 2025 e da Supercopa no início da atual temporada, Dorival não conta com o zagueiro Sabino, que está suspenso e ainda terá de passar por uma cirurgia para corrigir a cartilagem do joelho. Ele deve ser desfalque em todo o restante da temporada. Artur, recuperado de lesão, e Iago, de volta após suspensão, reforçam a equipe, enquanto Marcos Antônio é baixa por causa de dores no tornozelo.

Em campo, na Vila Belmiro, o treinador reencontra seus antigos comandados, entre eles o holandês Memphis Depay, que tratava um edema na coxa e não vai a campo desde a derrota por 4 a 1 sofrida pelo Corinthians frente ao Palmeiras, no dia 11 de outubro. Depois que renovou contrato, ao voltar da Copa do Mundo, ele venceu apenas um jogo - contra o Rosario Central, na Libertadores - dos nove que disputou.

Memphis deve começar no banco de reservas e jogar cerca de 30 minutos. Será a primeira partida dele depois da chegada de seu compatriota Clarence Seedorf para ocupar o cargo que já foi de Dorival Júnior. O treinador holandês enfrenta um problema referente à aprovação de sua documentação na Conmebol, mas a CBF liberou que ele continue presente no banco de reservas durante os jogos até que a entidade continental tome uma decisão final.

Embora tenha licença Uefa Pro, o nível máximo concedido para treinadores na Europa, Seedorf não cumpre o requisito de 36 meses de experiência como treinador exigidos pela Conmebol para atuar no continente. Ele tem cerca de 27 meses de atuação, por isso o impasse para reconhecer a certificação apresentada.

A diretoria corintiana enviou mais documentos nesta terça e aguarda a análise, mas a presença do técnico contra o São Paulo está garantida. Matheuzinho, suspenso, é o único novo desfalque para a partida.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X CORINTHIANS

SÃO PAULO - Rafael; Newton, Arboleda e Osorio (Toloi); Pedro Lima, Bobadilla, Djhordney e Iago; Artur, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior

CORINTHIANS - Hugo Souza; Milans, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri; André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César, Yuri Alberto e Matheus Bidu. Técnico:

ÁRBITRO - Raphael Klaus (SP).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Vila Belmiro, em Santos (SP).