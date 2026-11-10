Acompanhe: Podcast Futebol Diario entrevista Dado Cavalcanti, ex-treinador de Náutico e Santa
Programa vai ao ar às 10h, ao vivo, no Canal do YouTube do Diário de Pernambuco - Diario de Pernambuco TV.
Publicado: 10/11/2026 às 08:20
Dado Cavalcanti, ex-técnico de Náutico e Santa Cruz é o convidado do Podcast Futebol Diario (Abner Dourado/CNC)
O treinador pernambucano Dado Cavalcanti, com passagens por Náutico e Santa Cruz, é o convidado do Podcast Futebol Diario desta terça-feira (10).
O Futebol Diario é transmitido ao vivo no canal do YouTube do Diario de Pernambuco, a partir das 10h.
O podcast Futebol Diario acontece ao vivo, todos os dias, às 10h. São 30 minutos (mais a prorrogação) para você começar o dia por dentro de tudo.