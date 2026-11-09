Pai do atacante Rony, ex-Náutico e atualmente no Santos, é assassinado com uma facada no Pará

Segundo as autoridades locais, Marigerson Barbosa Carneiro sofreu o ataque de uma mulher que estava na sua casa

Jogador Rony ao lado seu pai, Marigerson Barbosa Carneiro (Reprodução / Redes Sociais)

O pai biológico do atacante Rony, Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 anos, morreu na tarde desta segunda-feira após sofrer uma facada no pescoço no município de Terra Alta, no Pará, a pouco mais de 100 km de Belém.

O jogador do Santos e pessoas do clube foram avisados do caso ocorrido há algumas horas. Ele foi liberado pela comissão técnica e embarcou rumo à capital paraense nesta tarde.

Segundo as autoridades locais, o pai de Rony sofreu o ataque de uma mulher que estava na sua casa. Não há confirmação sobre qual era o vínculo entre os dois.

Marigerson foi encaminhado para um hospital próximo, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher acabou presa pela Polícia Civil, que investiga a motivação do crime.



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