Antes de rodada decisiva na Série B, Atlético-GO faz postagem sobre entrar em campo para perder: "Jogo sujo"

O Dragão comunicou que não aceita ser prejudicado por decisões irresponsáveis e inconsequentes de outros clubes

Equipe do Atlético-GO (Raphael Teixeira / ACG)

Os bastidores seguem agitados antes da penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Através de uma postagem em suas redes sociais nesta sexta-feira (6), o Atlético-GO publicou um texto afirmando que nunca entrou em campo para perder, classificando essa possibilidade como jogo sujo e buscando dar um recado para outros clubes.

O Dragão ressaltou também que a competição precisa ser respeitada pelos 20 clubes até o final. Por fim, o clube foi enfático ao informar que não aceita ser prejudicado por decisões irresponsáveis e inconsequentes.

A nota publicada pelo Atlético-GO acontece antes de jogos decisivos na briga pelo G6, em que o clube briga ponto a ponto por uma vaga com CRB, Goiás e Sport. Sem confrontos diretos, as equipes envolvidas enfrentam times com menor ou nenhuma pretensão na tabela de classificação.

???????? O Atlético Goianiense é um clube sério e que honra suas tradições. Uma instituição que busca evoluir todos os dias e coopera com o desenvolvimento da indústria futebol, visando o interesse coletivo. O Dragão nunca entrou em campo pra perder, porque isso é jogo sujo. Quem almeja o futebol grande precisa jogar limpo, o Campeonato Brasileiro série B é uma das competições mais disputadas do mundo e precisa ser respeitada pelos 20 clubes até o final. O Atlético Goianiense não quer ser beneficiado, mas não aceita ser prejudicado por decisões irresponsáveis e inconsequentes. — Atlético Goianiense (@ACGOficial) November 6, 2026

Fator rivalidade

A rivalidade entre Náutico e Sport tomou o protagonismo da rodada decisiva na Segunda Divisão. O Timbu recebe o CRB no estádio dos Aflitos e poderá atrapalhar ou ajudar o Leão da Ilha na briga pelo acesso.

Nas redes sociais, torcedores alvirrubros criaram uma mobilização para o clube perder para a equipe alagoana, o que impossibilitaria a entrada do Sport no G6 na rodada atual.

Com problemas de atrasos salariais e desgastes internos, o Náutico optou por liberar nove atletas do elenco principal para as férias. Com isso, a expectativa é de que o Timbu tenha grande utilização das categorias de base contra o CRB.



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