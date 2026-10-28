Willian José é cortado de jogo do Bahia após compartilhar vídeo com ofensas ao Nordeste
Atacante foi alvo de protestos de torcedores com pedidos por rescisão; clube afirma que o caso foi tratado internamente
Publicado: 28/10/2026 às 16:50
Willian José, atacante do Bahia (Catarina Brandão/EC Bahia)
O atacante Willian José está fora da lista de relacionados do Bahia para o confronto contra o São Paulo, nesta quarta-feira (28), pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A decisão ocorreu após o centroavante compartilhar, no último domingo (25), um vídeo com ofensas à população nordestina, o que provocou forte reação nas redes sociais.
A publicação foi feita no dia do segundo turno da eleição presidencial e gerou manifestações de descontentamento entre torcedores do Bahia. Parte da torcida chegou a pedir a rescisão do contrato do atacante, natural de Alagoas.
No vídeo compartilhado pelo jogador, um influenciador criticava a população nordestina. O conteúdo repercutiu após o resultado da eleição, na qual Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente.
??Alagoano, Willian José compartilha vídeo com ofensas ao Nordeste após reeleição de Lula: "Só querem auxílio" ?????Willian José via Instagram Confira?? https://t.co/8FpOZsnO4a— Bahia Notícias (@BahiaNoticias) October 26, 2026
Diante das críticas, Willian José se manifestou nas redes sociais e afirmou que sua intenção era questionar a atuação dos políticos e defender melhorias nas condições de vida da população.
O atacante também destacou sua origem nordestina e disse conhecer as dificuldades enfrentadas pela região.
“Sou nordestino e moro no Nordeste! Minha família é nordestina. Sei o que nosso povo passa e o quanto luta. Mas sei também o que os políticos em geral fazem com o nosso povo e nos fazem reféns deles. Meu alerta foi sobre isso. Sobre pensarmos melhor quando formos votar. Precisamos que os governantes foquem mais em educação, saúde, segurança, qualidade de vida... Que nosso futuro seja melhor”, escreveu o jogador.
A explicação, no entanto, não impediu a continuidade das manifestações contrárias à publicação, que ampliaram a pressão sobre o atleta.
Posicionamento do Bahia
Na terça-feira (27), o Bahia publicou uma nota oficial para se posicionar sobre o episódio. O clube afirmou que não compactua com manifestações de ódio, xenofobia ou preconceito e reforçou seu compromisso com a defesa do Nordeste, de sua população e de sua cultura.
A instituição também informou que a questão foi tratada internamente e ressaltou que o conteúdo compartilhado pelo atacante não representa os valores do clube.
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