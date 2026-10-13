Duelo nordestino no Castelão termina empatado e ajuda a manter CRB na mira do Leão

O Fortaleza recebeu o CRB no Castelão, nesta segunda (12), e o placar de 2 a 2 manteve o alvirrubro alagoano próximo do alcance do Leão

Fortaleza e CRB, na Arena Castelão (LEONARDO MOREIRA/FEC)

Na briga por vaga no grupo que disputará os play-offs da Série B, Fortaleza e CRB fizeram um jogo bastante equilibrado, nesta segunda-feira (12) à tarde, na Arena Castelão, e o que foi apresentado em campo ficou registrado no placar de 2 a 2.

O duelo entre cearenses e alagoanos era de interesse do Sport, que torcia para que o CRB não vencesse. Com o empate, o time alvirrubro foi a 52 pontos, um a mais que o Leão, e um a menos que o Atlético-GO, o primeiro do G-6.

Já o Fortaleza chegou a 57 pontos, na 4ª colocação, um ponto na frente do Criciúma, que também jogou na segunda e venceu o América por 1 a 0, e está em 5º.



O jogo no Castelão começou com os donos da casa saindo na frente no placar com Mailton. Ainda no primeiro tempo veio o empate dos visitantes, com Thiaguinho. Na segunda etapa, o Fortaleza desempatou com gol contra de Pedro Castro, mas o CRB buscou novamente a igualdade, desta vez com Crytopher: 2 a 2.



O Fortaleza é o adversário do Sport na próxima sexta-feira, na Ilha do Retiro. Já o time alagoano joga apenas no domingo, quando recebe o Botafogo-SP, no Rei Pelé, em Maceió.

