Série C: Brusque x Paysandu é suspenso por falta de segurança na Arena Simon

Partida foi interrompida aos 46 minutos do segundo tempo, quando o Papão vencia por 1 a 0; confronto será retomado neste domingo (11), com portões fechados

Torcida do Paysandu no estádio do Brusque (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O duelo entre Brusque e Paysandu, válido pela última rodada do quadrangular do acesso da Série C do Campeonato Brasileiro, foi suspenso na noite deste sábado (10), na Arena Simon, em Santa Catarina, por falta de segurança no estádio.

A partida foi interrompida aos 46 minutos do primeiro tempo, quando o time paraense vencia por 1 a 0. O confronto será retomado neste domingo (11), às 15h, com portões fechados.

Problemas na estrutura

A decisão ocorreu após serem identificados problemas estruturais na arquibancada destinada à torcida visitante. O setor, ocupado por mais de 600 torcedores do Paysandu, apresentava sinais de instabilidade durante a partida.

A situação também gerou preocupação com a segurança dos profissionais que trabalhavam na transmissão do jogo. Uma torre utilizada para posicionar uma câmera, instalada na área da torcida visitante, balançava com a movimentação dos torcedores.

Partida foi suspensa

Diante dos riscos, a arbitragem paralisou o confronto. Relatos sobre as condições da estrutura metálica e possíveis falhas no controle de acesso dos torcedores já circulavam antes da interrupção.

A suspensão ocorreu em um momento decisivo para as duas equipes, que ainda disputavam uma vaga na Série B de 2027. O resultado parcial mantinha o Paysandu em vantagem na busca pelo acesso.

Decisão do grupo adiada

A paralisação também afetou o outro confronto da chave, entre Ferroviária e Inter de Limeira. A partida foi interrompida e será retomada neste domingo (11), às 15h, no mesmo horário previsto para a conclusão de Brusque x Paysandu.

Com todas as equipes ainda tendo chances de conquistar o acesso, a definição dos classificados à Série B e dos finalistas da Série C ficará para este domingo, após a conclusão dos dois jogos.