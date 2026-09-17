Carlos Miguel festeja noite de herói em Quito, mas fala que não precisava ser tão sofrida

Goleiro do Palmeiras garante a classificação da equipe paulista para as semifinais depois de defender dois pênaltis na disputa

Carlos Miguel pega pênalti que garante Palmeiras na semifinal da Libertadores (Cesar Greco/Palmeiras)

Herói do Palmeiras na classificação para a semifinal da Copa Libertadores, ao defender duas cobranças na decisão por pênaltis diante da LDU, nesta quarta-feira, em Quito, garantindo a vaga na semifinal, após derrota por 3 a 2, no tempo normal, o goleiro Carlos Miguel admitiu todo o sofrimento na disputa.

"Conseguimos essa classificação tão chorada. Não precisava ser tão sofrida, mas está tudo nas mãos de Deus. Estamos preparados para o que vier", disse o goleiro, em entrevista para o Paramount, revelando um trabalho especial feito nos treinamentos

"Trabalhamos para caramba no dia a dia para momentos como este, em que precisam da gente, conseguirmos corresponder. Sobre a estratégia que eu faço, não gosto de passar para ninguém, porque eu ainda tenho uma carreira muito grande pela frente, e não vai ser agora no início dela, que já vou mostrar toda a minha lógica, porque cada um tem a sua mania, o seu jeito de manter um controle mental muito grande", afirmou o goleiro, de 2,04 metros de altura.

Na semifinal da Libertadores, o Palmeiras vai enfrentar o Fluminense, que eliminou o Platense, da Argentina. Antes, o time de Palestra Itália volta a campo no domingo, às 11 horas, em Porto Alegre, para encarar o Grêmio, em duelo válido pela 28ª rodada.