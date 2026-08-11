Goiás vence o Londrina no fechamento da rodada e o Sport perde uma posição na tabela

O fechamento da 21ª rodada da Série B aconteceu na segunda-feira (10) com a vitória do Goiás sobre Londrina, adversário do Sport na sexta-feira, na Ilha; com o resultado, o Leão caiu uma posição na tabela

Lance do gol da vitória do Goiás sobre o Londrina (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Depois de dois jogos sem vencer, o Goiás se reencontrou com as vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Em duelo isolado da 21ª rodada nesta segunda-feira (10), o time goiano fez valer o fator casa no estádio Hailé Pinheiro, no centro-oeste brasileiro, e contou com gol de Kadu Sousa para superar sem sustos o Londrina pelo placar de 1 a 0, e se aproximar novamente da briga pelo acesso.

Com o resultado, o Goiás subiu para a sétima colocação, com 32 pontos, um a menos que o Novorizontino, que fecha a zona de playoffs, com 33. Já o Londrina aumentou seu jejum para cinco jogos sem vencer na Série B, amargando a zona de rebaixamento, em 17º lugar, com 20 pontos, cinco a menos que o Ceará, primeiro time fora da zona vermelha.

O Goiás agora volta a campo no sábado (15), quando visita o líder Criciúma, às 16h, no estádio Heriberto Hülse, no estado catarinense. Já o Londrina atua na sexta-feira (14), ainda como visitante, diante do Sport, às 20h30, na Ilha do Retiro.

O Goiás se impôs diante do seu torcedor. Com mais posse de bola e linhas altas, pressionou bem a saída de bola e empilhou chances antes dos 10 minutos. Lourenço cobrou falta com veneno e Kozlinski espalmou. Na sequência, o goleiro pegou a cabeçada à queima roupa de Kadu Sousa. A pressão inicial veio surtir efeito aos 18 minutos, após bate e rebate na área, Kadu Souza completou para as redes.

O gol chegou a ser anulado por impedimento, mas após oito minutos de revisão, o tento foi validado. A vantagem deu certa tranquilidade ao time goiano, que diminuiu o ritmo, e deixou o Londrina equilibrar na posse. O time paranaense tinha postura forte defensivamente, porém não conseguia realizar o mesmo no campo ofensivo e não deu trabalho ao goleiro Thiago Rodrigues.

Na volta do intervalo, o Goiás até chegou a ampliar com Cadu, porém o atacante empurrou para as redes com a mão e o gol foi prontamente anulado. O Londrina voltou mais aceso do vestiário também e criou sua primeira chance de perigo, em cabeçada de Heron, para boa defesa de Thiago Rodrigues. Depois, o time paranaense arriscou algumas vezes de longe, mas sem pontaria.

Com o passar do tempo, o time da casa foi administrando a posse da bola, tentando tirar o adversário do campo de defesa e encaminhar a vitória. Na reta final, vendo que o Londrina não oferecia mais perigo, o Goiás valorizou ainda mais o controle da partida e ainda desperdiçou duas grandes chances nos acréscimos, com Anselmo Ramon e Djalma, porém que não fizeram falta.