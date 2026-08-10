Sport e Náutico de olho no confronto desta segunda (10) entre Goiás e Londrina

Jogo acontece às 19:30, no Estádio da Serrinha, em Goiás; Sport precisa torcer por derrota dos donos da casa, enquanto os alvirrubros vão secar o Londrina

Goiás e londrina enfretando Náutico e Sport (Reprodução/Edição (internet))

Em jejuns na Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás e Londrina medem forças em jogo isolado da 21ª rodada nesta segunda-feira (10). Sem vencer há dois jogos, o time goiano recebe o Tubarão que vem de duas derrotas seguidas. O jogo acontece no estádio Hailé Pinheiro, às 19h30, em Goiânia (GO).

Com certa distância da zona de rebaixamento e desgarrado da zona de playoffs, o Goiás aparece na zona intermediária, com 29 pontos. Na última rodada, foi superado pelo então lanterna América-MG, por 1 a 0, que deixou a última colocação com o triunfo.

Em caso de vitória, o Esmeraldino chegaria a 32 pontos, mesma pontuação do Sport. Mas acabaria ultrapassando o Leão, pois chegaria a 9 vitórias no campeonato, superando as 7 do rubro-negro. Mandando o Leão da Ilha para 9° colocado.

Do outro lado, o Londrina também está na zona vermelha e encara quatro jogos sem vencer, sendo as últimas duas derrotas, para o Novorizontino, por 4 a 1, e para o Náutico, por 2 a 1. Com 20 pontos, o time não tem chances de sair nesta rodada da zona de descenso, mesmo em caso de vitória.

Mas uma vitória pode deixar o Tubarão muito próximo do Timbu, atual 14° colocado. O clube paranaense tem 20 pontos, se vencer chegaria a 23, transformando a distância para o Náutico em apenas 3 pontos de diferença.

O Goiás está sob ‘transfer ban’, mas conseguiu inscrever o lateral direito Marcos Vinícius, que deve ser a grande novidade entre os relacionados para o time de Mozart. O treinador também vive a expectativa de contar com a volta do atacante Wellington Rato, depois de nove meses, se recuperando de uma grave lesão no joelho.

"O jogo contra o Londrina é uma final de campeonato para nós. Não adianta pensar no Criciúma (adversário da rodada seguinte) se não vencermos esse jogo. O jogo mais importante do ano é o jogo contra o Londrina. Uma vitória pode nos levar aos 32 pontos e nos deixar muito próximos do G-6", frisou Mozart, que trata o duelo como uma final.

Do outro lado, o Londrina vive reformulações no elenco. Após perder o artilheiro Bruno Santos para o Mirassol, Iago Teles e o volante André Luiz, o time não venceu mais na Série B e mesmo com as chegadas de reforços, como Tárik e Pottker, o time ainda não se encaixou.

"A gente ganhou uma semana de treinamentos, reforçou as ideias, os comportamentos que a gente já tem como equipe, que os outros jogadores já possuem. Demos esses estímulos a eles e também agregamos uma nova forma, um novo encaixe", analisou Rogério Micale, que não deve promover mudanças radicais na equipe.

A 21ª rodada terá seu fim na terça-feira, quando Avaí e CRB atuam às 19h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC).

O regulamento foi alterado este ano. Os dois primeiros colocados - campeão e vice - vão subir direito, enquanto as outras duas vagas serão disputadas num quadrangular entre os times que terminarem os dois turnos entre a 3ª e a 6ª posição.

