Santos volta à zona de rebaixamento e a pressão aumenta sobre o técnico Cuca

Técnico Cuca disse, após à derrota para o Athletico Paranaense, que uma troca de comando não resolveria os problemas do Santos

Cuca_como_técnico_do_santos (Rafael Costa/Santos FC)

A derrota para o Athletico-PR aumentou a pressão sobre o Santos e sobre Cuca, mas o treinador não vê uma eventual troca no comando como solução para o momento vivido pelo clube. Após o revés por 2 a 0 na Vila Belmiro, neste domingo, o técnico afirmou que os problemas do Peixe vão além da comissão técnica.

"De coração, acho que se trocar o comando técnico no Santos não resolverá os problemas dentro e fora do campo", afirmou Cuca.

O treinador também reconheceu o peso do momento, especialmente depois de mais uma atuação que terminou com vaias da torcida. O Santos voltou para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e terá uma sequência complicada pela frente.

Cuca citou o calendário restante e destacou que, dos 17 jogos que ainda serão disputados pelo Santos na competição, dez serão fora de casa. Entre os adversários que o Peixe ainda terá pela frente na Vila Belmiro estão Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro.

"Já falei que me preocupo com a situação do Brasileiro", admitiu

Apesar da pressão, Cuca descartou a ideia de entregar o cargo e afirmou que pretende seguir trabalhando para tentar tirar o máximo do elenco. O treinador também reconheceu que o momento vivido pelo clube é particularmente difícil.

"Dia dos Pais, trabalhando e ter um dia assim é horrível para nós. Eu sair do Santos não é bom negócio para o Santos, nem pra mim, nem pra ninguém. Vou buscar dentro das forças que tenho tirar o máximo possível."

Sem tempo para lamentar a derrota, o Santos já precisa mudar a chave. Na quinta-feira (13), o time volta à Vila Belmiro para enfrentar o Macará, do Equador, pela Copa Sul-Americana.

Cuca tratou a partida como uma oportunidade de reação e pediu uma resposta imediata dos jogadores.

"Quinta-feira estarei aqui, fortalecido. Eu já falei pra eles que tem que vir aqui quinta, ter hombridade, representar da melhor forma possível e vencer o jogo. E vida que segue", afirmou.

