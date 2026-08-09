Flávia Saraiva ganha dois ouros no Brasileiro de Ginástica e homenageia pai pernambucano ao som de Luiz Gonzaga

Flávia Saraiva, medalhista olímpica brasileira (Ricardo Bufolin/ Panamerica Press / CBG)

Neste domingo (9), Dia dos Pais, Flávia Saraiva levou para o solo uma homenagem ao pai, João Saraiva, e às raízes pernambucanas da família. A ginasta conquistou o ouro no Campeonato Brasileiro, neste domingo (9), com uma apresentação embalada por Luiz Gonzaga e Ney Matogrosso. A presença de Gonzagão teve um significado especial: João é pernambucano de Exu, cidade natal do Rei do Baião.

O título no solo foi o segundo de Flávia no dia, depois do ouro na trave. Com quatro medalhas de ouro e uma prata, a medalhista olímpica terminou o Brasileiro como a atleta mais premiada da competição. Também foi campeã por equipes e no individual geral, além de vice nas barras paralelas.

"É uma série que fiz com todo coração para representar não somente a mim e minha família, mas o Brasil e o Nordeste, levar para o mundo", afirmou Flávia.