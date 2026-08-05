Vitória sofre transfer ban por dívida envolvendo Wagner Leonardo

Rubro-Negro baiano pode perder pontos no Brasileirão por conta de negociação com ex-zagueiro do Náutico

Wagner Leonardo em campo pelo Vitória (Victor Ferreira/ECVitória )

O Vitória sofreu um transfer ban da Fifa por conta de uma dívida na negociação envolvendo o zagueiro Wagner Leonardo.

Atualmente no Grêmio e com passagem pelo Náutico, o jogador defendeu o clube de Salvador por três temporadas. O valor devido ao Portimonense, de Portugal, é de aproximadamente R$ 650 mil.

De acordo com a jornalista Raisa Simplicio, o Leão da Barra tem 60 dias para quitar o débito. Caso não o faça, perderá seis pontos no Brasileirão.

A equipe treinada por Jair Ventura entra em campo na próxima quinta-feira (6), às 20h, no Barradão, contra o Athletico-PR. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Em Curitiba, o time baiano foi derrotado por 2 a 0.

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