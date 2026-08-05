Atlético-MG aproveita falha da defesa no finalzinho e elimina Juventude da Copa do Brasil

O jogo seguia 0 a 0 e tudo levava a crer que a decisão da seria nos pênaltis, mas, em uma falha bizarra da defesa do Juventude, o Atlético-MG marcou o seu gol e selou vaga nas quartas da Copa do Brasil

Jogadores do Atlético-MG comemoram gol e classificação no Sul (ASCOM/CAM)

O que tudo se encaminhava para uma disputa de pênalti, uma falha bizarra no último lance garantiu o Atlético-MG como primeiro classificado às quartas de finais da Copa do Brasil. No último lance da partida, a defesa do Juventude bateu cabeça e Minda agradeceu o presente para dar a classificação mineira por 1 a 0, nesta terça-feira (5), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Aos 49 minutos do segundo tempo, após um chutão da defesa, o árbitro já se preparava para apitar o fim da partida, Pinheiro cabeceou em cima do companheiro Nathan e a bola sobrou limpa para o equatoriano bater na saída de Jandrei e marcar o gol do jogo. Agora o Atlético-MG aguarda o sorteio que será realizado pela CBF para conhecer seu adversário nas quartas de final.

Com os dois times precisando fazer o resultado, o confronto começou pegado, com muitas disputas por espaço e as defesas bem fechadas. O Atlético-MG era quem buscou arriscar mais no início, com chutes de longe e bolas alçadas na área. Quando conseguiu abrir espaço na defesa gaúcha, Victor Hugo cruzou e Cuello, livre de marcação, cabeceou no travessão.

O lance acordou o Juventude, que respondeu logo na sequência, também de cabeça, com Alisson Safira, sob o gol. O atacante teve uma segunda chance, mas novamente cabeceou sem direção. Gostando da partida, os donos da casa subiram a marcação na reta final, forçando o erro mineiro, Raí Silva interceptou o passe na entrada da área e obrigou Everson a espalmar.

A segunda etapa voltou mais movimentada. O Atlético-MG seguiu com uma leve superioridade na posse da bola, mas com dificuldade de encontrar espaço e concluir as jogadas, sendo bloqueadas na hora da finalização. Do outro lado, o Juventude manteve a estratégia da bola aérea e por pouco não abriu o placar com Marcos Paulo, parando em milagre de Everton.

O time da casa seguiu mais perigoso quando subia ao ataque e Gabriel Pinheiro tirou tinta da trave. Em raro momento que quebrou as linhas, o Atlético-MG perdeu grande chance, quando Igor Gomes saiu cara a cara com Jandrei e mandou para fora. A reta final ganhou velocidade, com chances para os dois lados. Até que no último lance, aos 49 minutos, após chutão da defesa, Pinheiro e Nathan bateram cabeça e Minda agradeceu o presente para dar a classificação ao Atlético-MG.

