Projeto da nova SAF prevê investimento milionário a longo prazo e conta com a participação de investidores internacionais e do executivo Enrico Ambrogini.

Roberto Carlos e Ronaldo se unem para comprar a SAF da Inter de Limeira. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

O ex-lateral esquerdo Roberto Carlos vai ter a parceria do pentacampeão Ronaldo Fenômeno no projeto do grupo de investidores que vai adquirir, por meio de uma SAF, a Internacional de Limeira. A revelação foi feita durante entrevista ao programa Debate em Jogo, do canal Warmo.

"Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira agora junto com o Enrico e com dois sócios nossos, um africano e um árabe. Ou seja, vamos pouco a pouco entrar outra vez no futebol do interior para que possam, além de ter grandes jogadores indo para a seleção, reorganizar esses clubes", afirmou o ex-jogador

Na conversa, o ex-jogador, que foi um dos maiores nomes da lateral-esquerda no futebol mundial, revelou o desejo de estudar e conhecer a realidade dos clubes da região para tentar colaborar com o fortalecimento do futebol local.

"Pelo União São João (clube que o revelou para o cenário nacional) tenho o máximo carinho, o máximo respeito. Agora, no fim de semana, vou estar no Hermínio Ometto (estádio da cidade de Araras) para ver o jogo do União, porque meu sobrinho joga lá Vou procurar estudar um pouco esses clubes do interior para que eu possa ajudar tanto com patrocinadores quanto fazer com que o futebol do interior volte a ser o futebol da nossa época", afirmou Roberto Carlos.

O projeto da SAF que vai dar as cartas na Inter de Limeira é liderado pelo executivo Enrico Ambrogini. Ligado a Ronaldo Fenômeno, ele foi diretor de operações do Cruzeiro na gestão do ex-camisa 9 em Belo Horizonte, também trabalhou no Valladolid, da Espanha, sob a sua orientação. No clube do interior paulista, ele já atuou como CEO entre os anos de 2019 e 2021.

Ronaldo, inclusive, já havia sinalizado com a possibilidade de participar do processo de compra da Inter por meio da SAF a meses atrás. A proposta inicial prevê um orçamento de R$ 454 milhões ao longo de dez anos. O investimento teria uma organização pautada em metas de progressão com o objetivo de levar a equipe do interior à elite do futebol brasileiro.