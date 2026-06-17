Beto Lago: 'Entre a identidade e a eficiência'

Futebol (Freepik)

Difícil escolha

O futebol moderno transformou a busca por resultados em uma verdadeira obsessão. Técnicos são cobrados semanalmente, dirigentes vivem pressionados e torcedores exigem respostas imediatas. Em meio à pressão por vitórias, surge uma discussão recorrente: é mais importante ter identidade ou ser eficiente? A resposta talvez esteja justamente no equilíbrio entre as duas coisas.

A eficiência é indispensável, porque sem resultados não há projeto que resista. Mas viver apenas do resultado imediato costuma gerar equipes sem rumo, dependentes de soluções momentâneas. Por outro lado, identidade não significa apenas jogar bonito ou seguir uma filosofia por convicção. Significa ter uma direção clara, princípios definidos e coerência nas decisões.

O problema surge quando essa identidade não produz competitividade e passa a ser defendida como um fim em si mesma. Os clubes mais consistentes normalmente encontram um ponto de equilíbrio. Possuem uma forma de jogar reconhecível, mas sabem se adaptar às circunstâncias. Mantêm seus princípios sem renunciar à eficiência que o futebol profissional exige. No curto prazo, o resultado resolve.

No longo, a identidade é quem sustenta o sucesso. Porém, no fim das contas, a questão não é escolher entre identidade e eficiência. O desafio é construir uma identidade suficientemente forte para orientar o clube e suficientemente flexível para gerar resultados. Porque vencer continua sendo a prioridade. Mas vencer de forma sustentável é o que diferencia projetos duradouros de sucessos passageiros.



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Na Série B, o Sport vive um cenário em que a exigência por eficiência é imediata e inegociável. Em uma competição longa e equilibrada, cada ponto perdido cobra um preço alto, especialmente para um clube que carrega a obrigação histórica de acesso. Ainda assim, a permanência entre os protagonistas da tabela depende de algo mais profundo: uma identidade competitiva clara, capaz de sustentar desempenho mesmo nos momentos de instabilidade.

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Consistência e resultado

Também na Série B, o Náutico enfrenta um desafio que vai além da pontuação. Em um campeonato em que a regularidade costuma ser decisiva, a equipe precisa transformar organização em consistência e competitividade em resultado. A identidade, nesse contexto, não é apenas estética ou conceitual: ela se torna ferramenta prática para sobreviver a oscilações e se manter vivo na disputa por objetivos maiores.



Uma forma de competir

Na Série C, o Santa Cruz vive uma realidade em que reconstrução e resultado caminham lado a lado. A competição exige eficiência imediata para avançar fases, mas o clube também precisa reencontrar uma identidade esportiva que devolva estabilidade ao projeto. Mais do que uma campanha pontual, trata-se de recuperar uma forma de competir que dialogue com sua história e que permita transformar desempenho em algo sustentável ao longo do tempo.