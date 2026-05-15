Oitavas de final da Copa do Brasil: confira os classificados e data do sorteio
Os duelos das oitavas de final serão definidos através de sorteio que será realizado no dia 26 pela CBF
Publicado: 15/05/2026 às 09:24
Veja adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô na Copa do Brasil 2026. (Foto: Nelson Terme/CBF)
A Copa do Brasil conheceu os 16 times classificados para as oitavas de final. Nesta quinta-feira, foram definidos os últimos resultados da quinta fase.
Os jogos de ida das oitavas de final estão previstos para acontecer entre os dias 1º e 2 de agosto. Na semana seguinte, entre 5 e 6 de agosto, devem ocorrer as partidas de volta.
Além de se manter na briga pelo título, cada clube que avançou às oitavas de final recebe R$ 3 milhões de premiação. No caso dos times da Série A, que entraram na competição já na quinta fase, serão garantidos R$ 5 milhões (sendo R$ 2 milhões da quinta fase e R$ 3 milhões das oitavas).
Datas-base dos jogos de ida e volta ????
? 01/agosto (sábado)
? 05/agosto (quarta-feira)
Confira os times classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil:
- Internacional
- Fluminense
- Cruzeiro
- Juventude
- Vasco
- Santos
- Mirassol
- Palmeiras
- Atlético-MG
- Remo
- Chapecoense
- Grêmio
- Athletico-PR
- Corinthians
- Fortaleza
- Vitória