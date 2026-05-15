Oitavas de final da Copa do Brasil: confira os classificados e data do sorteio

Publicado: 15/05/2026 às 09:24

Veja adversários de Santa Cruz, Sport e Retrô na Copa do Brasil 2026. (Foto: Nelson Terme/CBF)

A Copa do Brasil conheceu os 16 times classificados para as oitavas de final. Nesta quinta-feira, foram definidos os últimos resultados da quinta fase.

Os duelos das oitavas de final serão definidos através de sorteio que será realizado no dia 26 pela CBF. Vale destacar que, desta vez, todos os times estarão no mesmo pote, sem restrição de enfrentamento.

Os jogos de ida das oitavas de final estão previstos para acontecer entre os dias 1º e 2 de agosto. Na semana seguinte, entre 5 e 6 de agosto, devem ocorrer as partidas de volta.

Além de se manter na briga pelo título, cada clube que avançou às oitavas de final recebe R$ 3 milhões de premiação. No caso dos times da Série A, que entraram na competição já na quinta fase, serão garantidos R$ 5 milhões (sendo R$ 2 milhões da quinta fase e R$ 3 milhões das oitavas).

Confira os times classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil:

  • Internacional
  • Fluminense
  • Cruzeiro
  • Juventude
  • Vasco
  • Santos
  • Mirassol
  • Palmeiras
  • Atlético-MG
  • Remo
  • Chapecoense
  • Grêmio
  • Athletico-PR
  • Corinthians
  • Fortaleza
  • Vitória
