Tribunal arbitral afasta John Textor do comando da SAF do Botafogo

A Eagle, que está sob administração judicial na Inglaterra, busca, por sua vez, vender sua participação no Botafogo

John Textor, dono do Botafogo (JUAN MABROMATA / AFP)

O empresário americano John Textor foi afastado da administração da SAF do Botafogo por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV), informou o clube em um comunicado nesta sexta-feira (24).

O processo é parte da disputa entre Textor e a Eagle Football Holdings Bidco, uma multinacional com a qual o americano comprou a SAF do clube brasileiro.

"Com o objetivo de assegurar a continuidade operacional e a adequada representação institucional da companhia, foi nomeado, em caráter interino, o Sr. Durcesio Mello para exercer a função de Diretor Geral", informa o clube na mensagem, que também antecipa um pedido de "revisão da decisão".

Campeão brasileiro e da Copa Libertadores em 2024, o 'Glorioso' atravessa problemas econômicos em meio ao colapso da Eagle.

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A empresa tinha o controle acionário do clube, ao lado do Lyon, da França, e Molenbeek, da Bélgica, sob um modelo de fluxo de caixa compartilhado. Mas a holding entrou em crise em meio a questionamentos sobre a gestão de Textor e o americano foi destituído do cargo de diretor do grupo em 2025.

Textor, no entanto, permaneceu à frente do Botafogo por decisão da Justiça brasileira, que congelou as ações do clube.

Sob a direção de Textor, a equipe iniciou processos judiciais contra a Eagle e o Lyon para cobrar dívidas milionárias. Também iniciou um processo de "reestruturação financeira".

A Eagle, que está sob administração judicial na Inglaterra, busca, por sua vez, vender sua participação no Botafogo.