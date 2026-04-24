Tribunal arbitral afasta John Textor do comando da SAF do Botafogo
A Eagle, que está sob administração judicial na Inglaterra, busca, por sua vez, vender sua participação no Botafogo
Publicado: 24/04/2026 às 09:48
John Textor, dono do Botafogo (JUAN MABROMATA / AFP)
O empresário americano John Textor foi afastado da administração da SAF do Botafogo por decisão do Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas (FGV), informou o clube em um comunicado nesta sexta-feira (24).
O processo é parte da disputa entre Textor e a Eagle Football Holdings Bidco, uma multinacional com a qual o americano comprou a SAF do clube brasileiro.
Campeão brasileiro e da Copa Libertadores em 2024, o 'Glorioso' atravessa problemas econômicos em meio ao colapso da Eagle.
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A empresa tinha o controle acionário do clube, ao lado do Lyon, da França, e Molenbeek, da Bélgica, sob um modelo de fluxo de caixa compartilhado. Mas a holding entrou em crise em meio a questionamentos sobre a gestão de Textor e o americano foi destituído do cargo de diretor do grupo em 2025.
Textor, no entanto, permaneceu à frente do Botafogo por decisão da Justiça brasileira, que congelou as ações do clube.
Sob a direção de Textor, a equipe iniciou processos judiciais contra a Eagle e o Lyon para cobrar dívidas milionárias. Também iniciou um processo de "reestruturação financeira".
A Eagle, que está sob administração judicial na Inglaterra, busca, por sua vez, vender sua participação no Botafogo.