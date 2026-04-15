Vagner Love inicia transição para a carreira de treinador e recebe Licença B da CBF

Vagner Love, ex-jogador (Reprodução)

O ex-atacante Vagner Love deu mais um passo importante na transição de sua carreira no futebol ao receber a Licença B de treinadores da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A certificação, concedida pela CBF Academy, habilita profissionais a atuarem nas categorias de base de clubes.

Em publicação nas redes sociais, o ex-jogador celebrou a conquista e destacou a importância do momento em sua nova trajetória profissional. “Recebi a declaração de participação no Curso Licença B - Treinador Futebol pela @cbfacademy. Mais um passo importante para conquista do objetivo”, escreveu Love, demonstrando entusiasmo com o avanço em direção à carreira técnica.

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Aos 41 anos, Love encerrou oficialmente sua trajetória como jogador, após uma longa e vitoriosa carreira no futebol brasileiro e internacional. O último capítulo dentro das quatro linhas foi pelo Retrô, onde se despediu marcando um gol na partida contra o Ceará.

Logo após pendurar as chuteiras, o ex-atacante assumiu o cargo de auxiliar técnico na comissão do próprio Retrô, iniciando sua adaptação à nova função fora de campo e começando a vivenciar, na prática, os desafios do dia a dia de um profissional da área técnica.

A Licença B integra o sistema de formação de treinadores da Confederação Brasileira de Futebol e é voltada especialmente para profissionais que atuam ou desejam atuar na formação de atletas nas categorias de base.

Com esse novo passo, Vagner Love se aproxima de seu objetivo de consolidar uma nova fase no futebol, agora fora das quatro linhas, mas ainda profundamente ligado ao esporte.

