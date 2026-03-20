Série B de 2026 se inicia com jogadores de renome na briga pelo acesso; confira

Série B se inicia neste sábado (21) (Leonardo Moreira / Fortaleza EC, Sandy James/DP Foto, Reprodução/Goiás EC e Rafael Vieira/CNC)

Com o seu início oficial marcado para este sábado (21), a Série B do Campeonato Brasileiro traz jogadores de renome na briga pelo acesso na edição de 2026. Atletas de destaque no futebol brasileiro buscam acessar a elite nacional por diferentes clubes nesta edição.

Confira os principais jogadores da Segundona:

Lucas Lima no Goiás

O meia Lucas Lima chega como um dos principais nomes para a Segunda Divisão. O camisa 10 é uma das principais esperanças do Esmeraldino para retornar à Série A. Possuindo passagens pela Seleção Brasileira, Internacional, Santos, Palmeiras e Sport, Lucas Lima chega para a competição com um currículo de peso.

O meia, inclusive, vem de um acesso recente para a Primeira Divisão, quando jogava no Sport em 2024. Nesta temporada, o atleta do Goiás conta com sete jogos disputados e um gol marcado, além de ter conquistado o Campeonato Goiano.

Pochettino no Fortaleza

O Fortaleza contará com um destaque argentino para tentar o acesso. O meia Tomás Pochettino é o principal protagonista do Leão do Pici e chega como um dos jogadores de maior impacto na divisão.

Contando com passagens por Defensa y Justicia, Talleres e River Plate no futebol argentino, Pochettino chegou ao Fortaleza em 2023, quando o clube era destaque em competições nacionais e internacionais. A permanência do meia nesta temporada foi considerada um dos principais reforços para o clube cearense, unindo experiência e qualidade técnica.

Robson no Novorizontino

Com 34 anos e vasta experiência na Série A do Campeonato Brasileiro, Robson vive fase goleadora pelo Novorizontino nesta temporada. O atacante foi destaque do Campeonato Paulista e possui oito gols e três assistências em apenas 14 jogos em 2026.

Ex-jogador de Fortaleza e Coritiba, Robson chega para a Série B como referência técnica e principal jogador do Tigre do Vale, que sonha com o inédito acesso à Primeira Divisão.

Vina no Ceará

Possuindo grande identificação com o Ceará e retornando em 2025, Vina acabou participando da campanha de rebaixamento do clube na Série A. O meia busca reencontrar o grande momento no Vozão para auxiliar no retorno à elite, sendo o principal protagonista do time.

Na primeira passagem, Vina realizou temporadas de destaque na equipe alvinegra e deixou o clube com 46 gols marcados. O camisa 29 ainda conta com passagens por Grêmio, Atlético-MG, Bahia, Náutico e Fluminense.

Iury Castilho no Sport

Iury Castilho chegou ao Sport nesta temporada e possui no currículo dois acessos seguidos à Série A. O atacante participou das campanhas de chegada na elite por Mirassol, em 2024, e Coritiba, em 2025.

Em seu começo de trajetória no Leão da Ilha, Castilho já fez valer o currículo vitorioso e marcou quatro gols nas partidas da final do Campeonato Pernambucano, sendo o grande responsável pelo 46º título leonino. O atacante conta com cinco gols marcados em seis jogos na temporada, sendo a grande esperança ofensiva para o acesso do Sport.

Vinícius no Náutico

Capitão e referência técnica desde o acesso na Série C da última temporada, Vinícius lidera o ataque do Náutico para sonhar com uma grande campanha no retorno à Série B.

O camisa sete alvirrubro já conta com três gols e uma assistência nos 10 jogos que realizou em 2026, nutrindo a expectativa de retomar bons números na carreira. Além do Timbu, Vinícius também ostenta passagens por América-MG, Goiás, Criciúma, Chapecoense, Vitória e Palmeiras.

Otero no Criciúma

Conhecido pelas bolas paradas, o venezuelano Rómulo Otero chega como referência no Criciúma para a Série B. O meia acertou nesta temporada com o Tigre Carvoeiro e ainda não entrou em campo pela equipe.

No currículo, Otero já teve passagens de destaque por Atlético-MG, Corinthians, Fortaleza, Santos e Nacional do Uruguai. O jogador também conta com 52 jogos pela Seleção da Venezuela.

Alan Kardec no Juventude

Com 37 anos e vasta experiência no futebol nacional e internacional, Alan Kardec chegou ao Juventude com status de principal reforço da equipe gaúcha, que busca retorno à Série A após queda em 2025.

O centroavante vem de um acesso na última temporada vestindo a camisa do Athletico-PR, onde fez nove gols em 35 jogos disputados. Kardec já atuou também por Vasco, Benfica, Santos, São Paulo, Palmeiras, futebol chinês e Atlético-MG.

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